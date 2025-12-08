Șofer drogat, prins când conducea cu peste 200 de km pe oră pe Autostrada A2

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi din Poliția Română au surprins cu aparatul radar, pe autostrada A2, un bărbat care circula cu 201 km/h.

Agenții rutieri au suprins cu aparatul radar un șofer care ”zbura” cu 201 km/h pe autostradă, depășind astfel regimul legal de viteză cu 71 km/h.

Șoferul vitezoman a fost sancționat cu amendă contravențională, în valoare de 4.050 de lei, precum și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând posibila prezență a unei substanțe psihoactive în organism.

”Acesta a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice, prezența substanței psihoactive fiind confirmată de buletinul de analiză toxicologică. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, potrivit Brigăzii Autostrăzi din Poliția Română.

Nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, iar respectarea legislației de către toți participanții la trafic ar reduce semnificativ dramele care se întâmplă pe șosele.