Accident tragic în Ialomița: un șofer băut a lovit mortal un copil de 12 ani pasager pe un moped condus tot de un bărbat beat

Un bărbat din municipiul Feteşti a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a condus sub influența alcoolului și a lovit un moped condus de un tânăr, de asemenea băut. Un copil de 12 ani, pasager pe moped, a murit în urma accidentului.

„La data de 07 decembrie a.c., în jurul orei 03:00, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa a fost sesizat cu privire la faptul că pe strada Călăraşi din municipiul Feteşti, s-a produs un accident rutier.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Feteşti, care, din primele cercetări, au stabilit faptul că un bărbat de 31 de ani, din municipiul Feteşti, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Călăraşi din municipiul Feteşti, sensul de mers Feteşti Oraş către Feteşti Gară, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroşat un moped ce circula pe aceeaşi direcţie de mers, în faţa sa.

Pe moped s-ar fi deplasat două persoane, care nu ar fi purtat elemente reflectorizante şi nici elemente de protecţie”, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa.

Şoferul maşinii a fugit de la faţa locului imediat după impact, dar s-a întors la scurt timp în zona producerii evenimentului rutier, fiind identificat de către poliţişti, scrie Agerpres.

„În urma evenimentului rutier, din păcate, un minor de 12 de ani, pasager pe moped, a decedat. De asemenea, conducătorul mopedului, un tânăr de 22 de ani, a necesitat îngrijiri medicale fiind transportat la cea mai apropiată unitate spitalicească”, precizează IPJ Ialomiţa.

Şoferul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a concentraţiei de alcool.

Totodată. şi conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, arată sursa citată.

În urma cercetărilor efectuate şi în baza probatoriului administrat de poliţişti, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Feteşti, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului