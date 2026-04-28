Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Apărării îi dă replica ambasadorului Rusiei la București: „Drona de la Galați era de proveniență rusească, indubitabil”

Publicat:

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat după ce ce ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a afirmat că nu există o confirmare clară privind originea dronei cu explozibil care s-a prăbușit la Galați și a sugerat că aparatul ar putea fi ucrainean.

Radu Miruță. FOTO FB Radu Miruță
Într-un interviu pentru News.ro, Miruță a respins categoric interpretarea ambasadorului rus, precizând că probele recuperate de la fața locului demonstrează fără echivoc proveniența rusească a dronei. 

Incidentul de sâmbătă dimineață s-a produs în contextul unui atac masiv asupra portului ucrainean Reni, aflat la mică distanță de Galați. Ministrul Apărării a explicat că, în timpul unor astfel de atacuri, apărarea antiaeriană ucraineană lovește dronele cu mitraliere și sisteme de sol, iar unele aparatele de zbor își pierd stabilitatea și deviază de la traiectorie.

Radu Miruță a explicat că un glonț poate afecta aerodinamica dronei, determinând-o să planeze necontrolat până la impact. La Galați, echipele de genişti au securizat zona și au detonat controlat resturile pentru a putea recupera componentele necesare expertizei.

Dovezi transmise oficial către MAE

Ministrul Apărării a precizat că identificarea originii dronei a fost rapidă și concludentă.

„Am recuperat piese indubitabile cu privire la provenienţă despre această dronă”, a afirmat Miruță, subliniind că fragmentele poartă marcaje specifice producției rusești.

Dileme juridice și tehnice la frontiera de pe Dunăre

Miruță a explicat și dificultățile operaționale generate de configurația geografică a Dunării. Pentru că fluviul face numeroase coturi, dronele care zboară în linie dreaptă pot intra pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, chiar dacă ținta lor se află în Ucraina.

În astfel de situații, militarii români nu pot deschide focul fără riscul ca proiectilele să cadă pe teritoriul ucrainean, situație în care s-ar încălca dreptul internațional.

Radu Miruță a respins ferm afirmațiile Moscovei potrivit cărora România ar fi „cobeligerantă”. Ministrul Apărării a subliniat că toate acțiunile autorităților române sunt conforme cu legislația internațională și că nu există indicii privind o intenție deliberată a Rusiei de a lovi teritoriul NATO.

Incidentele sunt consecințe colaterale ale conflictului din apropierea graniței, a mai spus Miruță.

Vladimir Lipaev, „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”

Amintim că Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, a respins afirmațiile ministrului român de Externe, Oana Țoiu, privind drona cu încărcătură explozivă căzută la Galați.  

Într-o declarație pentru agenția TASS, diplomatul a afirmat că, în cadrul convocării la MAE, „a respins categoric insinuările nefondate” și susține că „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”.

Vladimir Lipaev a fost chemat la Ministerul de Externe sâmbătă, după incidentul în care o dronă identificată de autorități drept rusească a lovit un atelier din Galați și a avariat infrastructura electrică din zonă. Dat fiind că aparatul avea încărcătură explozivă, sute de oameni au fost evacuați, iar dispozitivul a fost detonat controlat.

Ulterior, Oana Țoiu a declarat că „este pentru prima dată când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spațiul aerian al României este a lor”. Ministrul a anunțat și convocarea unei reuniuni NATO dedicate securității la Marea Neagră.

Top articole

După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
Coordonatorii moțiunii PSD-AUR, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, detalii explozive pentru Gândul, despre debarcarea lui Bolojan. Neacșu: Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție/Peiu: Principalul obiectiv al AUR, alegerile anticipate
gandul.ro
image
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
mediafax.ro
image
De ce e mai periculos să conduci vara decât iarna în România. Titi Aur dezvăluie care este capcana sezonului cald: ”Atunci apar cele mai multe accidente”
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat"
observatornews.ro
image
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
cancan.ro
image
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Ce produse alimentare va exporta România în China. Impactul financiar asupra producătorilor
playtech.ro
image
„Cât mai așteptați după Charalambous?” Gigi Becali a dezvăluit când va avea FCSB un nou antrenor: „El e prima variantă”
fanatik.ro
image
Fenomenul pensionarilor care renunță la case și apartamente pentru servicii de îngrijire. Țara europeană în care a crescut numărul de con­tracte de rentă viageră
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Operațiune de salvare a unor deținuți din Rusia și Belarus! România a participat
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
bărbat și femeie în anii 70 foto profimedia 0896515473 jpg
„Criminalul blondelor”, Ion Rîmaru a învățat de la tatăl lui cum să ucidă femei. De ce i se spunea „Vampirul din București”
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Monedă din „Tezaurul de la Bickmarsh” (© Worcestershire City Council/Historic England/Go Detecting (Midlands) Ltd.)
Un tezaur rar, ascuns probabil de frica vikingilor, descoperit cu detectoare de metale
historia.ro
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii