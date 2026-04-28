Ministrul Apărării îi dă replica ambasadorului Rusiei la București: „Drona de la Galați era de proveniență rusească, indubitabil”

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat după ce ce ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a afirmat că nu există o confirmare clară privind originea dronei cu explozibil care s-a prăbușit la Galați și a sugerat că aparatul ar putea fi ucrainean.

Într-un interviu pentru News.ro, Miruță a respins categoric interpretarea ambasadorului rus, precizând că probele recuperate de la fața locului demonstrează fără echivoc proveniența rusească a dronei.

Incidentul de sâmbătă dimineață s-a produs în contextul unui atac masiv asupra portului ucrainean Reni, aflat la mică distanță de Galați. Ministrul Apărării a explicat că, în timpul unor astfel de atacuri, apărarea antiaeriană ucraineană lovește dronele cu mitraliere și sisteme de sol, iar unele aparatele de zbor își pierd stabilitatea și deviază de la traiectorie.

Radu Miruță a explicat că un glonț poate afecta aerodinamica dronei, determinând-o să planeze necontrolat până la impact. La Galați, echipele de genişti au securizat zona și au detonat controlat resturile pentru a putea recupera componentele necesare expertizei.

Dovezi transmise oficial către MAE

Ministrul Apărării a precizat că identificarea originii dronei a fost rapidă și concludentă.

„Am recuperat piese indubitabile cu privire la provenienţă despre această dronă”, a afirmat Miruță, subliniind că fragmentele poartă marcaje specifice producției rusești.

Dileme juridice și tehnice la frontiera de pe Dunăre

Miruță a explicat și dificultățile operaționale generate de configurația geografică a Dunării. Pentru că fluviul face numeroase coturi, dronele care zboară în linie dreaptă pot intra pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, chiar dacă ținta lor se află în Ucraina.

În astfel de situații, militarii români nu pot deschide focul fără riscul ca proiectilele să cadă pe teritoriul ucrainean, situație în care s-ar încălca dreptul internațional.

Radu Miruță a respins ferm afirmațiile Moscovei potrivit cărora România ar fi „cobeligerantă”. Ministrul Apărării a subliniat că toate acțiunile autorităților române sunt conforme cu legislația internațională și că nu există indicii privind o intenție deliberată a Rusiei de a lovi teritoriul NATO.

Incidentele sunt consecințe colaterale ale conflictului din apropierea graniței, a mai spus Miruță.

Vladimir Lipaev, „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”

Amintim că Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, a respins afirmațiile ministrului român de Externe, Oana Țoiu, privind drona cu încărcătură explozivă căzută la Galați.

Într-o declarație pentru agenția TASS, diplomatul a afirmat că, în cadrul convocării la MAE, „a respins categoric insinuările nefondate” și susține că „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”.

Vladimir Lipaev a fost chemat la Ministerul de Externe sâmbătă, după incidentul în care o dronă identificată de autorități drept rusească a lovit un atelier din Galați și a avariat infrastructura electrică din zonă. Dat fiind că aparatul avea încărcătură explozivă, sute de oameni au fost evacuați, iar dispozitivul a fost detonat controlat.

Ulterior, Oana Țoiu a declarat că „este pentru prima dată când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spațiul aerian al României este a lor”. Ministrul a anunțat și convocarea unei reuniuni NATO dedicate securității la Marea Neagră.