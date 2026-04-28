România va produce „cea mai modernă armă de asalt din lume”: Cugir, noul centru al industriei de apărare

Cea mai modernă armă de asalt din lume ar urma să fie produsă în România, în cadrul unui amplu program de înzestrare derulat prin mecanismul european SAFE, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță, după discuțiile din comisiile de apărare.

Oficialul a precizat că proiectul vizează dezvoltarea „cele mai moderne arme de asalt din lume”, care ar putea fi fabricată la Cugir, iar muniția asociată la Sadu, în funcție de specificațiile tehnice ale programului.

„Acest proiect este sub autoritatea MAI care trebuie să vină în această Comisie, așa cum am venit noi astăzi. Această armă este în discuție pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme, iar muniția asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile speciafice”, a declarat Radu Miruță, potrivit Antena3.

Ministrul a mai spus că arma nu va fi destinată exclusiv Armatei României, ci unui spectru mai larg de structuri din sistemul de securitate națională.

„O va folosi MApN, bucată din comandă. Restul bucății va fi folosită de MAI, SPP, SRI”, a precizat acesta.

Proiectul face parte din programul SAFE, un mecanism european de finanțare destinat apărării și infrastructurii, în cadrul căruia România beneficiază de o alocare totală de 16,68 miliarde de euro, fiind al doilea stat din UE după Polonia.

Din acest pachet, peste 8 miliarde de euro sunt incluse în primul set de proiecte analizate în Parlament, care vizează modernizarea Armatei, investiții în infrastructură și consolidarea securității naționale.

Programul prevede condiții financiare pe termen lung, cu maturitate de până la 45 de ani, perioadă de grație de 10 ani și dobândă de maximum 3%, iar rambursarea este programată să înceapă din 2035.