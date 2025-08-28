George Simion, retorică anti-imigranți după agresiunea asupra livratorului străin. Stire veche de jumătate de an pe care liderul AUR o aduce în actualitate

Liderul AUR, George Simion, a reluat joi atacurile xenofobe la adresa imigranților, amplificând mesajele de ură promovate anterior de colegul său de partid, Dan Tanasă.

Simion a distribuit pe Facebook o știre veche din februarie 2025 despre un muncitor nepalez acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor din Călărași, însoțind-o cu mesajul „ziua și cazul”, deși incidentul are deja o jumătate de an. „Desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”, a adăugat acesta ironic.

Cu o zi înainte, liderul AUR a publicat un alt videoclip postat de o colegă de partid, susținând că muncitori asiatici vânează lebede într-un lac din Ilfov. În descriere, a întrebat: „Ar trebui expulzați acești indivizi? Da/Nu”, întreținând retorica anti-imigranți.

Aceste gesturi vin după ce un tânăr de 20 de ani din București a agresat fizic un livrator din Bangladesh, motivând că „îi invadează țara”. Momentul a fost filmat și surprins de un polițist aflat în apropiere, care a intervenit imediat, l-a imobilizat pe agresor și l-a condus la secție. Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat că a depus o plângere penală împotriva lui Dan Tanasă pentru instigare la ură, iar președintele Nicușor Dan a condamnat public agresiunea: „Un atac la valorile fundamentale ale societății noastre”, a declarat șeful statului.