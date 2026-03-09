Turnură în cazul accidentului grav din Brăila, unde o femeie s-a ales cu piciorul amputat. Ion Gigel, zis „Sentiment”, cercetat pentru tentativă de omor

Ion Gigel, zis „Sentiment”, care a produs un accident grav în Brăila după ce a trecut pe roșu la semafor, va fi cercetat pentru tentativă de omor. El avea permisul suspendat și era live pe TokTok.

Dosarul accidentului provocat săptămâna trecută de Ion Gigel, zis „Sentiment”, în Brăila, ia o nouă turnură.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a preluat dosarul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, schimbând încadrarea juridică din vătămare corporală din culpă în tentativă la omor.

Practic, ”Sentiment” riscă acum o pedeapsă cu închisoarea, procurorii stabilind că acțiunile șoferului depășesc sfera culpei, acuzându-l de tentativă la omor.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila susțin că „Sentiment” a acționat cu intenție indirectă și având în vedere antecedentele penale pentru conducere fără permis, faptul că avea dreptul de a conduce suspendat și că era preocupat de transmisiunea live pe TikTok, anchetatorii au concluzionat că acesta a prevăzut și a acceptat conștient riscul de a provoca un deces sau vătămări corporale extrem de grave.

Este pentru prima oară, la Brăila, când un șofer implicat într-un accident rutier soldat cu rănirea gravă a unor persoane este acuzat de tentativă la omor, procurorii apreciind că individul a acceptat posibilitatea reală de a transforma mașina într-o armă și de a ucide, scrie debraila.ro..

Pe 2 martie 2026, o femeie din Brăila a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spulberată de Ione Gigel, șoferul unui Mercedes care a forțat culoarea roșie a semaforului. Victima a fost strivită între mașină și un stâlp, iar medicii i-au amputat un picior, încercând să o salveze.

După impact, șoferul a abandonat mașina și a fugit de la locul accidentului.