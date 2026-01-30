Suspectul furtului seifului din Mediaș a fost prins. Câți bani au dispărut cu adevărat, după ce proprietarul a susținut că avea un milion de euro

Bărbatul care a pătruns într-o locuință din municipiul Mediaș și a furat un seif plin cu bani și bijuterii a fost identificat și reținut de polițiștii sibieni. Deși inițial a fost vehiculată suma de 1.000.000 de euro, ancheta a stabilit că prejudiciul real se ridică la aproximativ 375.000 de euro, sumă care nu a fost recuperată până în prezent.

Fapta a avut loc în noaptea de 15 spre 16 ianuarie 2026, când persoane necunoscute au intrat în locuința unui bărbat din Mediaș și au sustras un seif ce conținea bani, aproximativ 700 de grame de aur și mai multe bijuterii.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, în urma activităților investigativ-operative desfășurate, anchetatorii au reușit să îl identifice pe principalul suspect, un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Mediaș.

„Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu au demonstrat o implicare susținută și profesionalism în soluționarea unui caz de furt calificat dintr-o locuință din municipiul Mediaș, reușind identificarea și reținerea unui bărbat, bănuit de comiterea faptei”, anunță IPJ Sibiu într-un comunicat de presă.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, pe baza probelor administrate în cauză.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea anchetei, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Inițial, apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum şi 1.000.000 euro.