Mașina folosită de Klaus Iohannis, scoasă la licitație la Sibiu. Consilier PNL: „Aici se vinde o poveste”. Care este prețul de pornire

Un Audi A6 din 2005, prima mașină occidentală folosită de Klaus Iohannis în perioada în care era primar al Sibiului, va fi scoasă la licitație, anunță Turnul Sfatului.

Autoturismul a fost achiziționat inițial prin leasing de Primăria Sibiu, iar în 2010 a intrat în proprietatea administrației locale. În 2024, mașina a fost evaluată la 3.100 de euro plus TVA, valoare menținută și în 2025 după consultarea unui evaluator.

Potrivit unui raport al Direcției Economice din cadrul Primăriei, autoturismul este scos la vânzare deoarece niciun serviciu public nu și-a manifestat interesul pentru preluarea sa, motivat de consumul mare de carburant și costurile ridicate de întreținere.

Consilierul local PNL, Adrian Bibu, a subliniat importanța simbolică a mașinii: „Poate vi se pare că vindem o mașină veche, dar aici se vinde o poveste. A fost mașina primarului Iohannis și a viitorului președinte al României cu două mandate. Vrem să ne asigurăm că se vinde la valoarea ei reală”.

Primăria intenționează să vândă autoturismul printr-o casă de licitații, iar prețul de pornire este 3.500 de euro, plus TVA.

Primarul Astrid Fodor spune că mașina va fi vândută printr-o casă de licitație.

„Este o mașină de lux și nu cred că este cazul să o folosească un serviciu. Într-adevăr, are această poveste și o vom vinde printr-o casă de licitații”, a răspuns Astrid Fodor.