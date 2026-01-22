Curtea de Apel Alba Iulia respinge definitiv sechestrul cerut de ANAF asupra bunurilor familiei Iohannis

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, joi, 22 ianuarie, solicitarea formulată de ANAF privind instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri aparținând familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Decizia instanței este definitivă.

Potrivit minutei publicate, judecătorii au admis atât apelul principal formulat de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, cât și apelul incident declarat de Klaus Iohannis și soția sa, Carmen-Georgeta Iohannis, împotriva încheierii pronunțate de Tribunalul Sibiu în noiembrie 2025. Instanța de apel a anulat hotărârea atacată și, rejudecând cauza, a respins ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurător, fără acordarea de cheltuieli de judecată.

Surse din cadrul instanței au explicat că admiterea ambelor apeluri vizează anumite considerente din motivarea Tribunalului Sibiu, însă soluția finală rămâne aceeași: respingerea cererii de sechestru, hotărârea fiind definitivă.

ANAF a solicitat instituirea măsurilor asigurătorii pentru a garanta recuperarea despăgubirilor pe care familia Iohannis ar trebui să le plătească statului român pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, asupra căruia foștii proprietari au pierdut dreptul de proprietate. Fiscul a arătat că familia fostului președinte a refuzat plata voluntară a sumelor.

În noiembrie 2025, Tribunalul Sibiu a respins cererea de sechestru, iar ulterior atât statul român, cât și soții Iohannis au formulat apel.

ANAF anunțase anterior că a preluat, în condițiile legii, jumătate din imobilul din Sibiu, în baza unei moșteniri vacante, devenind coproprietar.

”Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, explica ANAF, potrivit News.ro.

Într-un dosar separat, Tribunalul Sibiu a admis recent cererea Administrației Finanțelor Publice privind cealaltă jumătate a imobilului, în vederea recuperării sumelor provenite din chirii.