Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Video Seif cu 700 de grame de aur și un milion de euro, furat dintr-o locuință. Păgubit: „Oameni mari te caută și în gură de șarpe”

Este alertă în județul Sibiu după ce joi seară, 15 ianuarie, a fost furat un seif dintr-o locuinţă din municipiul Mediaş în care s-ar afla 700 de grame de aur şi un milion de euro.

Păgubitul anunță că îl va recompensa pe cel care îl ajută să prinde făptașul/FOTO: Captură video
„O echipă complexă de poliţişti, coordonaţi de şeful Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu efectuează activităţi specifice de cercetare la faţa locului şi desfăşoară întregul ansamblu de activităţi specifice în urma unui apel 112 privind furtul unui seif dintr-un imobil din municipiul Mediaş”, anunţă, vineri, Poliţia Sibiu, potrivit News.ro.

Potrivit instituţiei citate, în cursul nopţii, în jurul orei 03:10, IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat domiciliat în municipiul Mediaş cu privire la faptul că autori necunoscuţi ar fi pătruns în locuinţa sa, de unde ar fi sustras un seif.

Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii şi bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum şi 1.000.000 euro”, au precizat poliţiştii.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că reclamantul este cunoscut cu antecedente penale, având un cazier judiciar consistent pentru infracţiuni de furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi alte fapte penale.

Păgubitul oferă recompensă celui care găsește făptașul

Într-un live pe Facebook, Antonio Blijenberg, persoana păgubită, a anunțat că îl va recompensa pe cel care îl ajută să prinde făptașul. Bărbatul i-a rugat pe internauți să îl ajute cu orice informație legată de persoana care i-a furat seiful.

„Care ai făcut-o, să te gândești că te găsesc. (...) Eu plătesc un milion (n.r. de euro) la persoana care va aduce persoana care a spart casa”, a transmis acesta.

Acesta a mai precizat că au fost furate și mai multe documente, precum și bijuterii. Bărbatul l-a rugat pe făptaș să îl contacteze, menționând că în locuință erau montate camere de supraveghere.

„Nu e vorba de bani, ci de documente și de un inel. Pe urmele voastre o să fie oameni mari. Te caută și în gaură de șarpe”, a conchis păgubitul.

Sibiu

