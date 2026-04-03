SUA au adus elicoptere de atac AH-64E Apache la Baza Mihail Kogălniceanu pentru consolidarea flancului estic al NATO

Pentagonul a poziționat elicoptere de atac AH-64E Apache la Baza Mihail Kogălniceanu, într-o mișcare menită să întărească flancul estic al NATO. Presa militară americană detaliază rolul acestor aeronave în sprijinul operațiunilor aliate.

Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu a devenit, începând cu această primăvară, un punct strategic pentru prezența elicopterelor de atac americane AH-64E Apache în România.

Informațiile publicate de Serviciul de Distribuție a Informațiilor Vizuale din Apărare al SUA (DVIDS) arată că, pe 18 și 19 martie 2026, aeronavele din cadrul Batalionului de Elicoptere de Asalt 4-3, Grupul Operativ Brawler, s-au pregătit pentru misiuni de la această bază, situată în apropierea Mării Negre, potrivit securitynews.ro.

Potrivit descrierii oficiale, Brigada 3 Aviație de Luptă sprijină Corpul V al Armatei SUA prin antrenamente bilaterale și multinaționale, menite să consolideze parteneriatele, securitatea colectivă și pregătirea de operare a forțelor aliate.

Deși natura exactă a misiunilor nu a fost dezvăluită public, amplasarea elicopterelor Apache la Mihail Kogălniceanu subliniază importanța strategică a locației pentru flancul sud-estic al NATO.

Elicopterul de atac AH-64E Apache este recunoscut pentru flexibilitatea sa și capacitatea de reacție rapidă. Platforma este proiectată pentru medii cu amenințări ridicate, având abilitatea de a detecta, urmări și angaja o gamă largă de ținte, inclusiv în proximitatea forțelor terestre prietene.

În România, aceste aeronave pot sprijini unități terestre de manevră, misiuni de reacție rapidă, supraveghere a câmpului de luptă și opțiuni de atac cu pregătire ridicată.

Prezența lor contribuie la consolidarea posturii defensive a NATO, protejarea coridoarelor de mișcare și integrarea în exerciții multinaționale. Spre deosebire de sistemele statice, Apache poate fi deplasat rapid și integrat dinamic în diverse scenarii operaționale, adăugând profunzime și mobilitate posturii aliate în zona Mării Negre.

Desfășurarea elicopterelor în România vine după demonstrațiile recente ale AH-64E în Germania. În cadrul Operațiunii Skyfall de la Grafenwoehr, un Apache a demonstrat capacități de angajament împotriva dronelor, evidențiind rolul său în contracararea amenințărilor aeriene emergente.

Potrivit sursei citate, această performanță indică faptul că AH-64E nu este doar un sistem anti-blindate, ci poate sprijini și o arhitectură de apărare stratificată împotriva amenințărilor la joasă altitudine și fără pilot, consolidând protecția forțelor terestre și a infrastructurii cheie din regiune.