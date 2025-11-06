România a primit din SUA un sistem anti-dronă de ultimă generație pentru consolidarea flancului estic al NATO

România a instalat un sistem avansat de apărare împotriva dronelor, oferit de Statele Unite, ca parte a eforturilor NATO de protejare a flancului estic. Sistemul, numit Merops, a fost deja implementat în Polonia și este evaluat pentru utilizare în Danemarca.

Complexele compacte ale acestuia pot fi transportate cu ușurință într-o camionetă și folosesc inteligența artificială pentru a identifica și neutraliza dronele inamice, chiar și în condiții de interferențe electronice.

Experiența din Ucraina a demonstrat eficiența Merops, motiv pentru care a fost selectat de NATO. „Dacă ceva nu funcționează în Ucraina, probabil că nu merită achiziționat”, a spus generalul de brigadă Thomas Lowen, adjunct al șefului de stat major al Comandamentului Terestru al NATO, pentru agenția Associated Press.

Potrivit sursei citate, sistemul oferă comandantului timp să evalueze amenințarea și să decidă dacă atacă sau nu drona. Merops poate proteja atât infrastructura critică, cum ar fi aeroporturile, cât și unitățile militare în mișcare.

Colonelul Mark McLeallan a explicat că sistemul „trimite practic drone împotriva dronelor” și poate fie să le distrugă direct, fie să furnizeze informații forțelor terestre și aeriene pentru intervenție. În plus, operarea sa este mult mai ieftină decât angajarea unor avioane F-35 sau rachete pentru aceeași misiune.