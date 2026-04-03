Furia lui Trump împotriva NATO unește Europa împotriva sa. Oficial UE: „Nu putem aștepta până când va fi complet mort”

Atacurile fără precedent ale președintelui SUA, Donald Trump, la adresa NATO au unit liderii europeni împotriva propriului aliat. Oficialii UE trag semnale de alarmă, avertizând că alianța militară ar putea fi în pragul colapsului.

„NATO e paralizat, nici măcar nu mai pot avea ședințe”, a declarat, sub anonimat, un diplomat european pentru Politico.

„Este destul de clar că NATO începe deja să se destrame. Nu putem aștepta până când va fi complet mort”, a adăugat un oficial al Uniunii Europene.

Aceste concluzii au fost obținute în urma intervievării a 24 de miniștri, oficiali și diplomați europeni, scrie publicația citată.

Trump continuă atacurile la adresa aliaților europeni

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că se gândește serios la retragerea SUA din NATO, comparând alianța cu un „tigru de hârtie”. „NATO este de nerecunoscut. Întotdeauna am știut că este un tigru de hârtie, iar Putin știe și el asta, apropo”, a spus Trump într-un interviu acordat publicației britanice Telegraph.

Trump i-a criticat pe aliații europeni pentru că nu au sprijinit redeschiderea strâmtorii Ormuz, închisă de Iran după declanșarea de către SUA și Israel a conflictului în Orientul Mijlociu.

NATO în criză: oficialii europeni trag semnale de alarmă

Trump a lansat atacuri directe la adresa Franței, Marii Britanii și Spaniei, ceea ce a determinat mai multe state europene să ia măsuri unilaterale. Săptămâna trecută, la Helsinki, zece lideri europeni s-au întâlnit la o cină privată, fără oficiali și consilieri, în atmosfera intimă a Muzeului Mannerheim, reședința lui Gustaf Mannerheim, liderul finlandez din cel de-al Doilea Război Mondial.

Liderii unor țări precum Marea Britanie, Suedia, Finlanda și Norvegia au purtat o discuție sinceră despre criza alianței transatlantice. Toți au fost de acord că fluxul de invective al lui Trump pe rețelele sociale este grav și se înrăutățește, dar au hotărât că nu pot lua parte la războiul SUA împotriva Iranului.

„Cu toții ne dorim ca războiul să ia sfârșit, dar nu suntem pe aceeași lungime de undă cu SUA”, a declarat un oficial pus la curent cu discuțiile.

Unitate europeană în fața provocărilor

În Europa, criza are un efect unificator. „Aceste 10 țări au fost întotdeauna foarte apropiate una de alta, dar aș spune că acum sunt și mai apropiate”, a adăugat oficialul.

Verdictul acestor guverne, printre care se numără Danemarca, Estonia, Islanda, Letonia, Lituania și Țările de Jos, nu se limitează la Europa de Nord. Ce este remarcabil în ceea ce privește reacția internațională la războiul din Iran este cât de uniți au fost liderii europeni în refuzul lor de a trimite forțe militare pentru a se alătura bombardamentelor americane și israeliene, notează Politico.

Un alt înalt oficial guvernamental european a afirmat că americanii trebuie să-și asume acum consecințele propriilor greșeli în ceea ce privește atacul asupra Iranului.

Spre deosebire de invazia din Irak din 2003, când Marea Britanie și Polonia au trimis trupe pentru a lupta alături de americani, prim-miniștrii britanic și polonez au afirmat de această dată clar că nu vor participa la acțiunea militară.

În plus, Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane și a refuzat forțelor SUA permisiunea de a folosi bazele sale, în timp ce Franța a interzis aeronavelor americane să tranziteze spațiul său aerian dacă transportă încărcături militare către Golful Persic.

„Statele Unite au ales să nu consulte aliații europeni înainte de a lansa campania împotriva Iranului. Nu este surprinzător că unii aliați europeni refuză acum utilizarea bazelor lor aeriene sau a spațiului aerian”, a declarat Fabrice Pothier, director general al Rasmussen Global și fost director de planificare politică la NATO.

„Trump se confruntă cu consecințele unilateralismului său și ale faptului că a luat Europa ca pe un dat. Cheia acum pentru aliații europeni este să rămână uniți în fața consecințelor furiei lui Trump”, a adăugat Pothier.

În rândul oficialilor NATO există îngrijorare cu privire la ruptura din cadrul Alianței, dar și o oarecare nedumerire, deoarece SUA nu au solicitat încă oficial asistență din partea NATO în Golful Persic.

Secretarul general Mark Rutte a „iritat” unii aliați prin faptul că a rămas ferm pe poziția sa de a refuza să critice America și de a susține că „nu există nicio problemă cu NATO”, potrivit unui diplomat european.

„Orice tulburare în cadrul alianței, având SUA în centrul ei, este un motiv de jenă și îngrijorare”, a explicat un diplomat de rang înalt al NATO.

Oficialii recunosc că atacurile neîncetate din partea SUA slăbesc inevitabil NATO, deoarece, în esență, alianța este o idee.

Articolul 5 din tratatul NATO prevede că membrii vor apăra orice membru care este atacat. În momentul în care această promisiune este pusă la îndoială, NATO își pierde puterea de descurajare împotriva agresiunii ruse, iar Trump a transformat scepticismul față de NATO într-o politică oficială.

Europenii nu au un răspuns clar despre cum să restabilească credibilitatea NATO sau cu ce să o înlocuiască în cel mai rău scenariu, dar caută să construiască sau să consolideze structuri alternative pentru a se proteja împotriva prăbușirii Alianței.

Cina de la Helsinki a avut loc la sfârșitul unui summit al Forței Expediționare Comune (JEF), un grup de cooperare în domeniul apărării condus de Marea Britanie pentru țările din Europa de Nord, conceput pentru a mobiliza rapid forțe fără invocarea Articolului 5 al NATO.

Ucraina a aderat deja la un acord de parteneriat consolidat cu JEF, iar Canada ar putea stabili în viitor legături mai strânse cu grupul. O altă rețea importantă este Parteneriatul de cooperare nordică în domeniul apărării (Nordefco), format din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia.

Tensiunile provocate de Trump au determinat UE să aloce 150 de miliarde de euro pentru investiții în apărare, în timp ce Bruxelles explorează și articolul 42.7 din tratatul UE, o clauză de apărare reciprocă.

Oficialii subliniază că pregătirea Europei pentru retragerea SUA este esențială, mai ales în fața unor amenințări precum Rusia, iar unitatea între aliați este cheia pentru a nu permite destabilizarea regiunii.

„Pentru toți aliații, în acest moment, este important să construim punți, nu să le distrugem”, a declarat ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur. „Exact asta vrea să vadă Putin”, a concluzionat el.