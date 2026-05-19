Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Ilie Dumitrescu atacat, Hagi menajat. Medicul Generației de Aur tratează diferit apropierea foștilor tricolori de conducerea FRF

Doctorul Pompiliu Popescu (75 de ani), fost medic al echipei naționale a României, a comentat alăturarea lui Ilie Dumitrescu (57 de ani) de actuala conducere a Federației Române de Fotbal, reprezentată de Răzvan Burleanu (41 de ani).

Ilie Dumitrescu, după golurile fabuloase marcate în poarta Argentinei, în 1994 FOTO Arhiva foto

Medicul a fost trup și suflet alături de Generația de Aur, pe care a slujit-o în perioada 1990-2016.

Însă pentru unii este mumă, pentru alții - ciumă. Ilie Dumitrescu este atacat frontal de doctor. În schimb, Gică Hagi, care a acceptat postul de selecționer, urmând să debuteze pe banca tricolorilor, este cruțat pentru coabitarea cu conducerea federației.

Ilie Dumitrescu nu trebuia să aleagă FRF, pentru că făcea parte din respirația Generației de Aur. I-a dat în cap fotbalului și Generației de Aur făcând acest gest mârșav și laș. Eu spun asta! Aș vrea ca Ilie s-o vadă și s-o constate.

Dan Petrescu a avut oferte de mai multe ori în mandatul lui «Burloiu», dar le-a refuzat. Și sunt multe alte exemple. Și cu Dorinel Munteanu, Gheorghe Hagi... Cu Gică Hagi până acum. De ce până acum?

Pentru că a venit momentul, la cei 61 de ani pe care îi are... El a făcut ceea ce trebuia să facă cu generațiile de fotbaliști pe care le-a format și crescut. El este cel care trebuie să îi antreneze pe jucători!”, a declarat Pompiliu Popescu, conform iamsport.ro.

Ilie Dumitrescu deține o funcție de umplutură la „Casa Fotbalului”. „Ilie Dumitrescu va ocupa funcția de Player Transition Manager, urmând să fie unul dintre liantele dintre FRF și cluburile profesioniste din întreaga țară în ceea ce privește tranziția jucătorilor tineri către echipele de seniori”, transmitea deunăzi FRF.  

