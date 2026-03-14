Când sosesc echipamentele şi militari americani la Baza aeriană Kogălniceanu. Ministrul Apărării: „E o chestiune de ore, de zile”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunţat că România a fost informată oficial despre sosirea, în scurt timp, a militarilor și echipamentelor americane la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România a fost notificată cu privire la sosirea iminentă a unor echipamente și militari americani pe teritoriul țării. Potrivit acestuia, dislocarea ar urma să aibă loc în foarte scurt timp, fiind „o chestiune de ore sau zile” până când avioanele vor ajunge la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

Anunțul a fost făcut la Digi24, unde ministrul a precizat că prezența suplimentară a trupelor americane reprezintă o garanție în plus pentru securitatea României și pentru întărirea flancului estic al NATO.

„Sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național, este un spor de securitate, o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, niște analize, însă, din discuțiile avute, urmeazăsă vină și undeva între 400 și 500 de militari, pentru întărirea flancului estic, pentru utilizarea dispozitivelor care cresc capacitatea României de apărare. Când vor veni echipamentele, este o chestiune de ore, de zile. Aceste echipamente aprobate de Parlament la propunerea președintelui României vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a afirmat Radu Miruță.

Statele Unite au solicitat recent României să aprobe dislocarea unor avioane și militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul tensiunilor generate de războiul cu Iranul. Cererea a fost aprobată miercuri de Camera Deputaților și Senat, reunite în plen comun, după ce a fost mai întâi anaşizată în cadrul unei şedinţe CSAT.

Președintele Nicușor Dan a explicat că este vorba despre avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare, cu caracter defensiv.