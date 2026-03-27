MApN demontează o nouă dezinformare potrivit căreia la Baza Kogălniceanu ar fi sute de militari americani răniți

Platforma InfoRadar a Ministerului Apărării Naționale (MApN), dedicată combaterii dezinformării, a avertizat vineri, 27 martie, că circulă informații false potrivit cărora, zilele acestea, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu ar fi aterizat aeronave cu sute de militari americani răniți la bord.

„În spațiul online circulă recent o serie de informații alarmiste și complet nefondate care susțin că, în ultimele 48 de ore, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu ar fi aterizat aeronave de transport având la bord „800 de militari americani răniți”, aceștia urmând a fi distribuiți în unități spitalicești din România și Europa”, transmite Info Radar.

Ministerul Apărării Naționale infirmă categoric aceste afirmații, precizând că narațiunea lansată în spațiul public reprezintă o tentativă de dezinformare.

Potrivit instituției, activitatea la Baza Mihail Kogălniceanu se desfășoară conform planificărilor curente, fără nicio situație de urgență medicală sau logistică de natura celei descrise, fiind reiterată totodată importanța verificării informațiilor din surse oficiale și credibile.

La Baza Mihail Kogălniceanu se află patru avioane-cisternă americane, utilizate pentru realimentarea în aer a altor aeronave militare.

Acestea au fost dislocate pe teritoriul României după ce CSAT a aprobat solicitarea SUA privind desfășurarea temporară de trupe și aeronave americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Parlamentul României a aprobat miercuri solicitarea CSAT privind dislocarea temporară a unor echipamente ale SUA, la cererea Pentagonului. Documentul CSAT a fost clasificat de autoritățile române.