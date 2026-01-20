Statul câștigă toată casa din Sibiu a lui Iohannis. Procesul despăgubirilor continuă

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a obținut marți, pe fond, la Tribunalul Sibiu, și cealaltă jumătate din imobilul din centrul istoric al orașului pentru care fostul președinte Klaus Iohannis datorează deja despăgubiri statului român. Decizia permite Fiscului să întabuleze întreaga proprietate, după ce până acum doar o jumătate din casă era trecută pe numele statului.

Fiscul sibian avea nevoie de această hotărâre pentru a putea înscrie în cartea funciară și cealaltă jumătate a casei, care nu fusese pe numele lui Klaus Iohannis, ci pe numele Baştea. Odată cu această decizie, statul poate finaliza procedurile legate de întabularea întregului imobil, relatează Agerpres.

În paralel, statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a atacat cu apel, în decembrie 2025, hotărârea Tribunalului Sibiu prin care fusese respinsă cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte. Dosarul urmează să ajungă la Curtea de Apel Alba, care va decide asupra apelului.

Statul cere despăgubiri pentru „lipsa de folosință”

În același timp, statul român a deschis o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 din imobilul situat în centrul municipiului Sibiu. În documentele depuse la instanță se arată că, „având în vedere că pârâții, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanței și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”.

Ce spunea ANAF în toamna lui 2025

La începutul lunii octombrie 2025, ANAF anunța, printr-un comunicat, că a preluat, în condițiile legii, jumătate din imobilul din Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, „ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”.

Președintele instituției, Adrian Nica, declara atunci că „ANAF nu avea, până la acel moment, indicii despre vreo intenție a soților Iohannis de a achita sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr. 29”, motiv pentru care instituția urma „să procedeze la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, și măsuri asiguratorii”.

Prin decizia de acum a Tribunalului Sibiu, statul face un nou pas important în clarificarea situației juridice a imobilului și în demersurile de recuperare a sumelor considerate datorate.