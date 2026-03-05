Răspunsul ambasadorului Ucrainei când a fost anunțat că s-a deschis o carte de condoleanțe pentru Ali Khamenei: „Avea pe mâini sângele a mii de ucraineni”

Ambasada Iranului în Africa de Sud a informat Ambasada Ucrainei cu privire la deschiderea unei cărți de condoleanțe pentru Ayatollahul Ali Khamenei și ceilalți lideri iranieni uciși recent. Ambasadorul ucrainean dr. Olexander Scherba a trimis un răspuns dur, amintind că defuncții „aveau pe mâini sângele a mii de cetățeni ucraineni”.

„Excelența voastră, domnule ambasador, întrucât ați informat Ambasada Ucrainei despre cartea de condoleanțe pentru defunctul ayatollah Khamenei și conducerea militară a Iranului, mă simt obligat să vă reamintesc următoarele. În calitate de aliați militari ai Federației Ruse, liderii decedați ai Iranului aveau pe mâini sângele a mii de cetățeni ucraineni – bărbați și femei, copii și bătrâni – uciși cu ajutorul infamelor drone Shahed fabricate în Iran și al altor cunoștințe militare furnizate cu atâta entuziasm Rusiei de către guvernul dumneavoastră. Liderii dumneavoastră au fost complici la provocarea unei dureri nesfârșite civililor ucraineni”, a transmis Olexander Scherba.

„Încerc să nu mă bucur de moartea altor oameni, chiar și de cei care au ales să fie chinuitori ai țării mele”

Ambasadorul ucrainean a transmis că nu va exprima condoleanțe pentru cineva a cărui moarte nu o deplânge.

„Fiind o persoană credincioasă, încerc să nu mă bucur de moartea altor oameni, chiar și a celor care au ales să fie torționarii țării mele, care nu au făcut nimic rău țării lor. Dar, ca cineva care a petrecut trei ani ascultând mașinile de moarte create de Iran urlând în fiecare noapte pe cerul de deasupra Kievului și a altor orașe pașnice din Ucraina, nu pot să nu-mi doresc ca fiecare vinovat să primească pedeapsa pe care o merită. Dacă nu prin legea omenească, atunci în fața lui Dumnezeu Atotputernicul. Domnule ambasador, nu vă cunosc personal și nu am nimic împotriva dumneavoastră. Uneori, diplomații buni trebuie să vorbească în numele liderilor răi și al politicilor lor. Dar sper că înțelegeți că nu voi exprima condoleanțe pentru cineva a cărui moarte nu o deplâng”, i-a transmis Olexander Scherba omologului iranian.

Amintim că ceremonia de înmormântare a fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care era programată să aibă loc miercuri seară la Teheran, a fost amânată.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, după ce un bombardament devastator cu 30 de bombe care i-a distrus complexul din Teheran.

Fiica, nepotul, nora și ginerele fostului lider suprem al Iranului au fost, de asemenea, uciși în bombardamentul asupra locuinței sale din Teheran, în primele ore ale zilei de sâmbătă.