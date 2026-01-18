Reparațiile la „Palatul Iohannis” au costat peste 32 de milioane de lei. Precizările Curții de Conturi

Auditul de conformitate efectuat de Curtea de Conturi asupra utilizării fondurilor publice de către RA-APPS a scos la iveală faptul că statul român a cheltuit peste 32 de milioane de lei, din bani publici, pentru lucrările de reabilitare a vilei de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86.

Supranumit „Palatul Iohannis”, imobilul din B-dul Aviatorilor nr 86 nu a fost însă niciodată folosit de fostul președinte al României.

Raportul Curții de Conturi arată însă că pentru repararea imobilului statul a cheltuit peste 32 de milioane de lei.

„Din analiza evidenței contabile şi tehnico-operative a imobilizărilor în curs de execuție, echipa de audit a constatat faptul că în cadrul RA APPS nu este organizată o evidență distinctă pentru toate de investiții.

Pentru exemplificare, menționăm obiectivul de investiții ,„Reabilitare, modernizare şi se regăseşte la poziția 31 în Programul de investiții aferent anului 2023 – obiective de investiții noi și la poziția 34 în Programul de investiții aferent anului 2024 - obiective de investiții în continuare, pentru imobilul situat în bulevardul Aviatorilor nr. 86.

Însă, conform situației întocmite de reprezentanții SAIFI, pentru acest obiectiv de investiții au fost înregistrate în evidența contabilă 51 de poziții, în valoare totală de 32.020.612,55 lei, sintetizate în 8 analitice diferite ale contului 231 ,„Imobilizări corporale în curs de execuție".

Cauza: Nu au fost instituite mecanisme de control intern/managerial şi de monitorizare a aplicării asigura evidența contabilă în concordanță cu situația de fapt. eronată Consecința: Lipsa organizării distincte pe fiecare obiectiv nou de investiții prezintă riscul de colectare menținute a valorii în evidența imobilizărilor în curs, aprobate prin Programul de investiții, precum şi riscul de a fi menținute în evidența contabilă după înstrăinarea imobilelor pentru care s-au efectuat lucrări”, se arată în raportul Curții de Conturi.

În februarie 2024, Recorder scria că Regia Protocolului de Stat (RA-APPS) renovează cu circa 7 milioane de euro din bani publici o vilă de 1.100 mp pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86 din București, jurnaliștii susținând că destinația este pentru Klaus Iohannis, care la finalul mandatului a fost obligat de lege să părăsească locuința din Cartierul Primăverii.

Ulterior, Administrația Prezidențială a transmis că „nu există nicio solicitare din partea președintelui României, Klaus Iohannis, sau a Administrației Prezidențiale pentru atribuirea unei locuințe de protocol“ după încheierea mandatului președintelui. Iar președintele Iohannis a spus o lună mai târziu: „Nu am solicitat o locuință și nici nu mi s-a oferit”.