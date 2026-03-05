Șeful diplomației de la Teheran, amenințări după ce un submarin a scufundat o navă iraniană: „SUA vor regreta amar”

Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, acuză SUA că „au comis o atrocitate pe mare”, făcând referire la submarinul american care a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian.

„SUA au comis o atrocitate pe mare, la 2.000 de mile de țărmurile Iranului. Fregata Dena, invitată a Marinei Indiei și având la bord aproape 130 de marinari, a fost lovită în apele internaționale fără avertisment.

Țineți minte ce spun: SUA vor regreta amar precedentul pe care l-au creat”, a transmis Araghchi.

Miercuri, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a confirmat că un submarin al Statelor Unite a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian.

Incidentul a avut loc marți, când un submarin american aflat în Oceanul Indian „a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale”. El a descris atacul drept unul decisiv, realizat printr-o torpilă.

„În schimb, a fost scufundată de o torpilă - o moarte tăcută - prima scufundare a unei nave inamice cu o torpilă de la al Doilea Război Mondial. Ca în acel război, pe vremea când încă eram Departamentul de Război, luptăm pentru a câștiga”, a afirmat oficialul american.