Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Protest în fața Ambasadei Iranului din București, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Se cere organizarea unui referendum în Teheran

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Peste 100 de persoane au protestat joi, 5 martie, în fața Ambasadei Iranului din București, cerând înlăturarea actualului regim de la Teheran.

Protest în fața Ambasadei Iranului/FOTO: Captură video Digi24
Protest în fața Ambasadei Iranului/FOTO: Captură video Digi24

Potrivit TVR Info, protestatarii au declarat că ar fi de acord cu organizarea unui referendum în Iran, prin care populația să se poată exprima dacă își dorește în continuare un regim precum cel actual.

Iranienii din România spun că reușesc cu mare dificultate să ia legătura cu familiile rămase în țară, putând vorbi la telefon doar câteva zeci de secunde.

Situația îi îngrijorează, iar mulți speră ca tensiunile din Iran să se încheie și viața să revină la normal. 

Protestul are loc în contextul în care, pe 28 februarie, a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu. În acea zi, SUA și Israel au lansat un atac militar coordonat asupra Iranului, vizând infrastructura militară și lideri cheie, ceea ce a dus la o escaladare rapidă a ostilităților și la riposta Teheranului cu rachete și drone în regiune.

Până acum, SUA și Israelul au reușit să-l ucidă pe ayatollahul Ali Khamenei pe 28 februarie, după ce un bombardament devastator cu 30 de bombe care i-a distrus complexul din Teheran.

Fiica, nepotul, nora și ginerele fostului lider suprem al Iranului au fost, de asemenea, uciși în bombardamentul asupra locuinței sale din Teheran, în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Un astfel de protest a avut loc și la finalul lunii ianuarie, când oamenii au venit cu steaguri și au afișat mesaje de susținere pentru manifestațiile care au cuprins Iranul în ultimele săptămâni.

„Protestăm pentru susținerea poporului iranian, care luptă pentru libertate, pentru dreptul la viață, de fapt. Încercăm să le arătăm că nu sunt singuri, că îi vedem, că îi auzim și că, deși nu putem să-i ajutăm cu mai mult, inima noastră este cu ei”, a declarat Sara.

Totodată, ea susține că ceea ce se întâmplă în Iran reprezintă o încălcare flagrantă a drepturilor omului, iar comunitatea internațională nu ar trebui să rămână indiferentă.

„Trebuie să ne gândim la lucrul ăsta ca la o luptă pentru drepturile omului. Măcar pentru asta ar trebui să aibă suportul țărilor occidentale și al întregii lumi”, a declarat ea.

Protestele de amploare au zguduit Iranul în ianuarie, iar autoritățile au răspuns cu o represiune dură, la care au participat forțele de securitate și Gărzile Revoluționare. Bilanțul victimelor rămâne dificil de stabilit cu exactitate din cauza restricțiilor informaționale.

Potrivit cifrelor oficiale comunicate de autoritățile iraniene, peste 3.100 de persoane au murit în timpul protestelor și al intervențiilor forțelor de ordine.

În schimb, organizațiile independente, precum Human Rights Activists News Agency (HRANA), estimează că numărul real al celor uciși depășește 6.100. Unele surse înaintează cifre mult mai grave, care merg până la 36.500 de victime.

