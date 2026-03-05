search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce este „mirosul bătrâneții”, care poate apărea încă de la 40 de ani, și cum poate fi îndepărtat. „Eram disperată!”

0
0
Publicat:

Odată cu înaintarea în vârstă, corpul nostru trece prin numeroase schimbări. Părul devine cărunt, în multe cazuri cade, apar riduri pe față și poate apărea un miros corporal denumit „mirosul bătrâneții”. Acest miros nu este cauzat de lipsa igienei, însă poate fi eliminat.

Cuplu de vârstnici privind pe geam FOTO: Shutterstock
Cuplu de vârstnici privind pe geam FOTO: Shutterstock

Potrivit Daily Mail, cercetătorii au descoperit că persoanele de peste 40 de ani emit mai mult dintr-o substanță chimică numită 2-nonenal. Aceasta este descrisă ca având „un miros neplăcut, gras și ierbos”.

Oamenii de știință spun că 2-nonenal se formează atunci când grăsimile din piele sunt descompuse de stresul oxidativ. Acest proces are loc pe măsură ce îmbătrânim, iar acumularea de 2-nonenal poate contribui și la îmbătrânirea pielii.

Cercetătorii cred, de asemenea, că consumul de ciuperci poate ajuta la combaterea acestui miros. Ciupercile conțin antioxidanți, în special ergothioneină și spermidină, care pot reduce „mirosul specific vârstei” prin diminuarea nivelului de 2-nonenal.

Totuși, eliminarea acestui miros poate fi dificilă. Experții spun că atât dușul, cât și parfumul sunt ineficiente în combaterea 2-nonenalului.

O altă posibilă soluție pentru combaterea acestui miros este săpunul pe bază de kaki japonez. Dermatologul Dr. Naana Boakye explică:

Săpunul cu kaki, care conține tanini, are un mecanism plauzibil și o lungă tradiție de utilizare, deși lipsesc studii clinice randomizate de mare amploare.

Săpunul conține tanini extrasați din fructul kaki și extract de ceai verde, bogat în antioxidanți care protejează pielea pe tot parcursul zilei. Forma rotundă, ușor de mânuit, permite aplicarea pe zonele cele mai sensibile la mirosul nonenal: axile, spate și picioare.

Mulți utilizatori au împărtășit experiențe pozitive:

Magic!! Chiar funcționează! Nu mai există miros ciudat asociat perimenopauzei. Eram disperată! Am cumpărat mai multe pentru că acum este esențial.” -An

Citește mai departe pe Click!

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
gandul.ro
image
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF
fanatik.ro
image
Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, unde se află instalații militare americane”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
observatornews.ro
image
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât costă să construieşti o casă de 100 de mp în 2026. Preţuri pentru materiale şi manoperă
playtech.ro
image
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine pe bancă. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor
romaniatv.net
image
Decizie scandaloasă a ministrului de externe Oana Țoiu: Fata minoră a fostului premier Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Este Alexandra Stan însărcinată? De la ce a pornit isteria și cine este bărbatul cu care o relație discretă
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă