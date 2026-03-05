Ce este „mirosul bătrâneții”, care poate apărea încă de la 40 de ani, și cum poate fi îndepărtat. „Eram disperată!”

Odată cu înaintarea în vârstă, corpul nostru trece prin numeroase schimbări. Părul devine cărunt, în multe cazuri cade, apar riduri pe față și poate apărea un miros corporal denumit „mirosul bătrâneții”. Acest miros nu este cauzat de lipsa igienei, însă poate fi eliminat.

Potrivit Daily Mail, cercetătorii au descoperit că persoanele de peste 40 de ani emit mai mult dintr-o substanță chimică numită 2-nonenal. Aceasta este descrisă ca având „un miros neplăcut, gras și ierbos”.

Oamenii de știință spun că 2-nonenal se formează atunci când grăsimile din piele sunt descompuse de stresul oxidativ. Acest proces are loc pe măsură ce îmbătrânim, iar acumularea de 2-nonenal poate contribui și la îmbătrânirea pielii.

Cercetătorii cred, de asemenea, că consumul de ciuperci poate ajuta la combaterea acestui miros. Ciupercile conțin antioxidanți, în special ergothioneină și spermidină, care pot reduce „mirosul specific vârstei” prin diminuarea nivelului de 2-nonenal.

Totuși, eliminarea acestui miros poate fi dificilă. Experții spun că atât dușul, cât și parfumul sunt ineficiente în combaterea 2-nonenalului.

O altă posibilă soluție pentru combaterea acestui miros este săpunul pe bază de kaki japonez. Dermatologul Dr. Naana Boakye explică:

„Săpunul cu kaki, care conține tanini, are un mecanism plauzibil și o lungă tradiție de utilizare, deși lipsesc studii clinice randomizate de mare amploare.”

Săpunul conține tanini extrasați din fructul kaki și extract de ceai verde, bogat în antioxidanți care protejează pielea pe tot parcursul zilei. Forma rotundă, ușor de mânuit, permite aplicarea pe zonele cele mai sensibile la mirosul nonenal: axile, spate și picioare.

Mulți utilizatori au împărtășit experiențe pozitive:

„Magic!! Chiar funcționează! Nu mai există miros ciudat asociat perimenopauzei. Eram disperată! Am cumpărat mai multe pentru că acum este esențial.” -An

