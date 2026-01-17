Klaus și Carmen Iohannis și-au achitat datoriile pentru care Primăria Sibiu a emis somații. Statul român continuă acțiune în instanță împotriva fostului președinte

Soții Iohannis și-au achitat datoriile pentru care Primăria Sibiu a emis somații de plată. Fostul cuplu prezidențial nu mai figurează cu restanțe la bugetul local al municipiului.

Într-un răspuns pentru Antena 3, Primăria a confirmat că notificările trimise anul trecut vizau datorii mai vechi, iar procedura a fost una standard, aplicată tuturor contribuabililor care înregistrează întârzieri la plata taxelor locale.

„În prezent, persoanele indicate nu au datorii către bugetul local”, a transmis instituția.

Detaliile privind cuantumul și natura obligațiilor fiscale rămân confidențiale, fiind protejate de legislația privind secretul fiscal. Klaus și Carmen Iohannis dețin șase proprietăți în Sibiu.

În același timp, statul român derulează o acțiune în instanță împotriva fostului președinte, solicitând plata unor despăgubiri pentru lipsa de folosință a unei jumătăți dintr-un imobil situat în centrul orașului. Procesul reprezintă continuarea demersurilor prin care ANAF urmărește recunoașterea dreptului de proprietate al statului asupra clădirii și recuperarea sumelor considerate datorate.

Autoritățile fiscale au precizat că, în lipsa unei plăți voluntare, au cerut și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor familiei Iohannis, pentru a garanta recuperarea eventualelor prejudicii. ANAF a transmis că va acționa rapid pentru protejarea intereselor statului.

La începutul lunii octombrie, instituția a anunțat că a preluat, conform legii, jumătate dintr-un imobil de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, după ce statul a devenit coproprietar în urma unei moșteniri vacante legate de aceeași familie.