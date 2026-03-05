Scenariu șocant la Corabia: o elevă și-a înscenat propria hărțuire. Cum a fabricat dovezile împotriva profesorului de Sport

O elevă de la un liceu din Corabia și-a acuzat profesorul de Sport de hărțuire, depunând la poliție diverse „dovezi” și chiar solicitând ordin de protecție pe motiv că acesta ar fi amenințat, prin mesaje, că o omoară. După patru luni, pusă în fața probelor, eleva a recunoscut că a înscenat totul.

Povestea inventată de Alina, elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic „Danubius” din Corabia, județul Olt, a stârnit indignare la momentul la care a fost expusă într-o emisiune TV (în 23 februarie 2026). Adolescenta a apărut în emisiune alături de bunica sa, care îi poartă fetei de grijă încă de la o vârstă fragedă, părinții fiind plecați peste hotare.

Eleva a povestit că începând cu luna octombrie 2025 ar fi primit pe o aplicație, folosită îndeosebi de adolescenți (Snapchat), fotografii și propuneri din partea profesorului său de Sport. Profesorul are 55 ani, a relatat eleva. Acesta, a susținut fata, i-ar fi propus, prin intermediul mesajelor trimise de pe un cont fals, dar în spatele căruia s-ar afla profesorul, să se întâlnească după programul de la școală, promițându-i că dacă este de acord cu o relație se va asigura că va avea note bune la Bacalaureatul pe care trebuie să-l susțină în această vară. Mai mult, ulterior fi și amenințat-o, trimițându-i o fotografie cu un cuțit.

La mijlocul lunii februarie, eleva a cerut în instanță un ordin de protecție, însă instanța nu l-a acordat. Ulterior, eleva a prezentat în emisiunea TV mai multe mesaje de amenințare pe care le-ar fi primit, de data aceasta pe Instagram. Tot în cadrul emisiunii TV fata a acuzat că ar fi fost agresată de polițistul căruia a mers să-i prezinte probele din telefon.

Eleva a mai susținut că a anunțat totul conducerii școlii, iar rezultatul ar fi fost că directorul a crezut-o, directoarea adjunctă însă nu.

Și-ar fi transmis singură mesaje cu caracter amenințător

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a transmis joi, 5 martie 2026, un comunicat de presă în care precizează cum stau de fapt lucrurile, fata între timp, pusă în fața probelor adunate de polițiști, recunoscând că a înscenat totul. Surse apropiate anchetei au precizat că acuzațiile au fost tratate cu maximă atenție, polițiștii luând în calcul, inițial, inclusiv ipoteza că în spatele conturilor indicate de tânără s-ar putea afla nu profesorul pe care fata spune că îl bănuiește, ci o altă persoană care i-ar putea face rău fetei. Lucrurile au luat o altă întorsătură atunci când polițiștii au început să verifice relatările fetei și au constatat că spusele acesteia nu sunt susținute, de exemplu, de imaginile de pe camerele de supraveghere din școală, în cursul anchetei fiind evidențiate și alte inadvertențe.

Redăm mai jos, integral, clarificările transmise de IPJ Olt:

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la un dosar penal instrumentat de polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt – Poliția orașului Corabia, Compartimentul de Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

În luna octombrie 2025, o tânără de 18 ani, din orașul Corabia, a sesizat organele judiciare cu privire la faptul că ar fi fost hărțuită prin intermediul unor conturi de socializare, indicând drept posibil autor un cadru didactic.

Ca urmare a plângerii formulate, a fost înregistrat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „hărțuire”, cercetările fiind desfășurate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia.

Pe parcursul urmăririi penale, persoana vătămată a depus mai multe mesaje și capturi de ecran reprezentând presupuse amenințări, motiv pentru care s-a dispus extinderea urmăririi penale și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „amenințare” și „influențarea declarațiilor”.

La data de 19 februarie 2026, în cadrul activităților procedural-penale desfășurate la sediul poliției, s-a dispus, prin ordonanță, ridicarea telefonului mobil al acesteia, în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate, cu respectarea strictă a cadrului legal. Persoanei i-au fost comunicate drepturile și pașii procedurali pe care îi putea urma.

Ulterior, aceasta a sesizat prin S.N.U.A.U. 112 faptul că ar i-ar fi fost reținut în mod abuziv telefonul de un polițist.

Sesizarea a fost înaintată procurorului competent, care, în urma verificărilor efectuate, a dispus respingerea solicitării, constatând că activitățile s-au desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale.

În continuarea cercetărilor, în urma administrării probatoriului, a rezultat faptul că persoana în cauză ar fi creat și utilizat conturi de socializare prin intermediul cărora și-ar fi transmis singură mesaje cu caracter amenințător, pe care ulterior le-a depus ca probe în dosarul penal.

În acest context, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de „inducerea în eroare a organelor judiciare”, iar la data de 2 martie 2026 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de aceasta.

Cu ocazia audierii, tânăra a recunoscut comiterea faptei, declarând că plângerea și probele depuse nu corespund realității.

Precizăm că polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au desfășurat activitățile investigative cu profesionalism, imparțialitate și cu respectarea strictă a normelor legale, sub presiunea publică generată de mediatizarea cazului, ca urmare a acțiunilor desfășurate de tânără.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt subliniază că formularea unor acuzații nereale și prezentarea de probe fabricate nu reprezintă o formă legitimă de apărare a drepturilor, ci fapte care pot atrage răspundere penală.

Astfel de acțiuni pot afecta grav reputația unor persoane nevinovate, imaginea instituțiilor publice și încrederea comunității în actul de justiție.

Responsabilitatea, buna-credință și utilizarea corectă a mecanismelor legale trebuie să stea la baza oricărei sesizări adresate autorităților”, au transmis polițiștii.

„Odată piatra aruncată în baltă, e greu s-o mai scoți”

Directorul liceului la care învață fata, prof. Costel Vîrdol, a precizat pentru „Adevărul” că incidentul este unul neplăcut, însă important este că instituțiile statului și-au făcut treaba și totul a ieșit la iveală. Directorul a precizat în schimb că eleva nu s-a adresat niciodată conducerii școlii pentru a relata despre presupusele mesaje pe care profesorul de educație fizică și sport i le-ar fi transmis, unitatea școlară aflând despre asta doar după ce poliția s-a adresat pe cale oficială și a solicitat anumite date. Chiar mai mult, a întrebat-o pe elevă, la clasa căreia predă, de ce nu a anunțat la școală ce se întâmplă, însă răspunsul fetei nu a fost lămuritor.

Directorul crede că s-a ajuns la o asemenea situație dintr-un teribilism al fetei și, mai mult, că ar fi fost sprijinită în punerea în operă a acestui scenariu. „Eu nu cred că a gândit singură toată chestia asta, dar odată piatra aruncată în baltă, e greu s-o mai scoți”, a mai spus directorul.

Motivul la care se gândesc toți cei care îl cunosc pe profesor, un cadru didactic cu o activitate fără abeteri de vreun fel, este că adolescenta ar fi putut avea în intenție să-l șantajeze și să obțină bani.

Directorul liceului a mai precizat că le-a cerut colegilor directori din școlile în care colegul acuzat de hărțuire a predat – profesorul incriminat predă Educație fizică și sport la liceul „Danubius” pentru al doilea an – date despre cadrul didactic și niciunul n-a putut preciza vreun incident de acest tip.

Un coleg de-al profesorului a precizat, în discuția cu reporterul „Adevărul”, că cele întâmplate au avut un efect puternic asupra cadrului didactic acuzat. Acesta nu folosește aplicații de tipul celor menționate de fată, așa că din primul moment pentru cei care îl cunosc pe profesor s-au ridicat mari semne de întrebare. „Omul la un moment dat era disperat, a mers să-și predea telefonul, să fie verificat, nu mai știa ce să facă. Evident că a avut mare impact totul”, a spus colegul.

De acuzațiile aduse profesorului a fost înștiințat și Inspectoratul Școlar Județean Olt, îndată ce conducerea liceului a aflat despre caz. Am încercat să contactăm reprezentanții IȘJ Olt, însă până la ora redactării acestui articol nu am obținut un punct de vedere.