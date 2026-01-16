Soții Iohannis, somați de Primăria Sibiu să își plătească taxele și impozitele. Cei doi sunt pe lista restanțierilor la bugetul local

Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, figurează în evidențele publice ale Primăriei Sibiu cu somații de plată emise pentru restanțe la taxele și impozitele locale.

Potrivit datelor publicate pe platforma online a Primăriei Sibiu, municipalitatea a întocmit pe 10 octombrie 2025 două somații distincte. Una este emisă exclusiv pe numele lui Carmen Georgeta Iohannis, iar cealaltă îi are ca destinatari pe ambii soți – Klaus Werner Iohannis și Carmen Georgeta Iohannis.

În evidențele administrației locale, somația emisă pe numele lui Carmen Iohannis poartă numărul 227306, cu titlul executoriu 227305. Cea emisă pe numele ambilor soți are numărul 209857, cu titlul executoriu 209856.

Valoarea exactă a sumelor datorate și natura precisă a obligațiilor fiscale nu sunt făcute publice, acestea fiind protejate de secretul fiscal. Din datele disponibile reiese însă că este vorba exclusiv despre restanțe față de bugetul local al municipiului Sibiu, fără legătură cu eventuale proceduri gestionate de ANAF.

Somațiile de plată sunt emise atunci când persoanele fizice sau juridice întârzie plata taxelor și impozitelor locale. Printre obligațiile vizate se pot număra impozitul pe clădiri, pe terenuri, pe mijloace de transport, precum și alte taxe administrative sau amenzi aplicate de Poliția Locală.

Conform Codului de procedură fiscală, după comunicarea somației, contribuabilul are la dispoziție aproximativ 15 zile pentru a achita voluntar datoria.

Dacă termenul este depășit, autoritatea locală poate trece la măsuri de executare silită, precum popriri sau sechestre.

Reamtim că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în octombrie 2025 în executare silită imobilul din Sibiu deținut de fostul președinte Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis. Casa va fi scoasă la licitație și vândută de stat pentru recuperarea sumelor datorate, în valoare totală de 4,7 milioane de lei, reprezentând chirii încasate ilegal și ajustate cu dobânzile legale.