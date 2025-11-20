Tentativa ANAF de a pune sechestru pe averea familiei Iohannis, respinsă de instanță

Tribunalul Sibiu a decis, joi, să respingă solicitarea formulată de Statul Român – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov – privind aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Măsura era cerută pentru a garanta recuperarea prejudiciului aferent lipsei de folosinţă a unei cote de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

„Instanţa a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin DGRFP Braşov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor”, a transmis Tribunalul Sibiu, la solicitarea Agerpres.

ANAF a deschis acţiunea civilă după ce familia Iohannis ar fi refuzat achitarea voluntară a sumelor stabilite pentru folosirea imobilului. Potrivit instituției, dosarul reprezintă o continuare a demersurilor începute pentru recunoaşterea dreptului de proprietate al statului și recuperarea prejudiciilor asociate imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29.

Reprezentanții Fiscului au precizat că, în lipsa unei plăți voluntare, au solicitat instanței măsuri asigurătorii pentru garantarea recuperării sumelor datorate. „Vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării intereselor Statului Român”, au transmis oficialii ANAF.

La începutul lunii octombrie, ANAF a preluat jumătate din imobilul vizat, după ce statul a dobândit această cotă în urma unei moșteniri vacante. Președintele ANAF, Adrian Nica, declara atunci că nu există indicii că soţii Iohannis intenţionează să achite sumele datorate și că instituția se pregătește să continue procedurile judiciare, inclusiv prin solicitarea unui sechestru asigurător.