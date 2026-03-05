Chișinău se află pe calea spre UE, o ofertă incomparabil mai bună decât dictatura rusă, afirmă șeful diplomației de la Berlin

Chișinăul are progrese remarcabile în procesul de aderare la UE, o ofertă incomparabil mai bună decât dictatura rusă, a afirmat șeful diplomației de la Berlin, Johann Wadephul, în timpul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său moldovean, Mihai Popoșoi, aflat în vizită în Germania.

„În calitate de vecin direct al Ucrainei, Moldova se confruntă de la bun început cu războiul de agresiune al Rusiei și este supusă unei masive dezinformări și agresiuni rusești. Printre modalitățile noastre de sprijin se numără și ajutorul acordat Moldovei în ceea ce privește amenințările de destabilizare care provin din Rusia: destabilizarea prin știri false, presiuni energetice sau divizarea cu separatiștii din regiunea transnistreană”, a afirmat Johann Wadephul.

Șeful diplomației de la Berlin a mai subliniat că alegerile parlamentare de anul trecut, care s-au încheiat cu victoria formațiunii pro-europene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), au demonstrat reziliența Republicii Moldova și orientarea clară a țării spre UE.

„Guvernul federal sprijină în mod expres acest lucru și îmi face plăcere să explic că, în viitor, vom fi mereu alături de Guvernul Moldovei pentru a îndeplini această dorință colectivă de libertate și democrație, care se resimte în întreaga țară. Este o dorință pe care intenționăm să o sprijinim, pentru că oamenii din Moldova fac parte din familia noastră europeană. Este vorba de Europa noastră a libertății, o ofertă incomparabil mai bună decât cea prezentată de dictatura rusă de război”, a adăugat ministrul federal de Externe al Germaniei.

De asemenea, șeful diplomației de la Berlin a evidențiat că, în procesul de aderare la UE, Republica Moldova a obținut progrese remarcabile, menționând că ritmul acestora nu trebuie încetinit. În același timp, a salutat eforturile țării cu privire la integrarea regiunii separatiste transnistrene.

,,Nu trebuie să încetiniți acest ritm al reformelor și este de asemenea valabil acest lucru și pentru problema dificilă a viitorului regiunii separatiste Transnistria. Salutăm cu entuziasm eforturile dumneavoastră de a vă reapropia prin integrare”, a conchis Johann Wadephul.

Detalii despre discuțiile celor doi diplomați

La rândul său, ministrul moldovean al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a oferit amănunte despre discuțiile sale cu omologul său german, acestea vizând relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Germania, precum și consolidarea rezilienței Chișinăului.

„Am reiterat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru continuarea reformelor și pentru aprofundarea integrării europene, contând pe sprijinul și expertiza partenerilor noștri germani. Vizita la Berlin vine după inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Hamburg, un pas care reflectă maturizarea cooperării noastre bilaterale”, a spus Mihai Popșoi.

La Berlin, Mihai Popșoi a subliniat că integrarea europeană a Chișinăului reprezintă un proiect de țară și un angajament ferm față de pace, prosperitate și stat de drept.

,,Germania rămâne un susținător consecvent al acestui proces, iar sprijinul său european și bilateral este determinant”, a conchis ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

Alte întrevederi

La Berlin, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a mai avut întrevederi și cu membri ai Bundestagului, printre ei fiind președintele Comisiei pentru afaceri externe Armin Laschet sau președintele Comisiei pentru afaceri europene Anton Hofreiter.