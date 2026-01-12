George Simion a chemat simpatizanții AUR în Piața Universității pe 15 ianuarie, într-un demers care se suprapune cu campania de strângere de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Politologul George Jiglău, lector în cadrul Universității Babeș-Bolyai, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, că, deși zgomotoase, aceste acțiuni trădează o „opoziție incompetentă”, incapabilă să livreze contra-soluții la măsurile Guvernului Bolojan. Totuși, potrivit lui George Jiglău, paradoxul este că tocmai această lipsă de conținut alimentează creșterea partidului în sondaje.

Începutul de an aduce o ofensivă vizibilă a opoziției parlamentare. Liderul AUR, George Simion, încearcă să mute presiunea politică din Parlament în stradă, anunțând un protest masiv pentru jumătatea lunii ianuarie. Analistul politic George Jiglău consideră că există o legătură directă între ieșirea în stradă și atacul instituțional asupra președintelui Nicușor Dan, ambele fiind simptomele unei strategii bazate exclusiv pe imagine și agresivitate.

Opoziție fără conținut: „Doar același tip de gălăgie”

Potrivit profesorului Jiglău, intensificarea acțiunilor AUR din perioada sărbătorilor și de la începutul acestui an nu denotă o strategie complexă, ci o revenire la instrumentele de bază ale formațiunii: zgomotul și vizibilitatea, fără fond.

„Pot să fac o asociere între intenția asta de a organiza proteste și intenția de a aduna semnături pentru suspendarea președintelui. (...) Par să denote o intensificare a unei atitudini mai asertive sau chiar agresive în raport cu guvernarea. (...) Dar, dincolo de asta, mi se pare că aceste acțiuni se înscriu în același tip de opoziție, incompetentă până la un punct, o opoziție incompetentă sau incapabilă pe care o face AUR”, explică Jiglău.

Politologul subliniază că, deși există nemulțumiri reale în societate față de măsurile luate de executivul condus de Ilie Bolojan, opoziția nu reușește să le convertească în proiecte politice viabile.

„Spun incompetentă pentru că sunt niște acțiuni care nu vin la pachet cu niciun pic de conținut. Este doar același tip de gălăgie pe care știe să o facă AUR în politica românească și în societatea românească de când a apărut. (...) Dacă ne legăm acum de protestele împotriva guvernului Bolojan, ok, există nemulțumire. Probabil e o tentativă de a capitaliza pe niște nemulțumiri care, în mod firesc, s-au acumulat în societate după măsurile din vara-toamna trecută. Dar (...) nu văd nicio contraidee. În afară de a spune că guvernul Bolojan e «nasol», nu vedem absolut nimic care să vină din partea AUR ca o contrapropunere de măsuri mai bune”, punctează analistul.

Suspendarea lui Nicușor Dan: „Nu cred că poate fi luat în serios un astfel de demers”

În ceea ce privește campania de suspendare a președintelui Nicușor Dan, bazată pe acuzații privind un presupus amestec în Justiție prin referendumul inițiat de acesta, George Jiglău este categoric: demersul nu are șanse juridice sau politice de reușită, fiind doar un exercițiu de imagine.

„Criticile care ar putea sta la baza unui astfel de demers, care să se adune într-un pachet echivalent cu încălcarea Constituției (...) sunt extrem de subțiri. Am văzut că încearcă să se lege de chestiunea asta cu, între ghilimele, referendumul anunțat de Nicușor Dan pentru Justiție (...), ca un soi de interferență. Este extrem de subțire. Nu cred că poate fi luat în serios un astfel de demers de nimeni care pretinde că este serios: nici politician, nici partid, nici cetățean care e atent la politică”, afirmă profesorul universitar.

Pericolul celor „două lumi paralele”

Jiglău atrage atenția asupra fracturii imense din societatea românească: în timp ce o parte a publicului vede lipsa de soluții, „lumea paralelă” a electoratului AUR percepe zgomotul ca pe o dovadă de implicare.

„Din păcate, ne-am obișnuit deja cu faptul că funcționăm în cel puțin două lumi paralele în societatea românească. Este lumea în care funcționăm noi, inclusiv acum, când discutăm și analizăm ce face guvernarea (...). Și este lumea cealaltă, aproape paralelă cu a noastră, în care AUR prosperă. De acolo vin acei 48% din sondaje, de acolo vine șansa cât se poate de realistă ca AUR să crească dublu față de cât este acum și să ajungă la conducerea țării”, avertizează expertul.

Pentru acest segment de electorat, protestul de pe 15 ianuarie, indiferent de rezultatele concrete, va fi un succes.

„În acea lume, ceea ce face AUR este cât se poate de eficient. De asta crește atât de mult. Acolo, gălăgia pe care eu o etichetez astfel, din perspectiva noastră, echivalează cu ceea ce trebuie să facă AUR. Face bine ceea ce face pentru acea parte din societate”, mai spune Jiglău.

Protestul ca „material pentru social media”

Ce se va întâmpla pe 15 ianuarie în Piața Universității? Analistul nu prevede o răsturnare a guvernului Bolojan și nici o mișcare de stradă capabilă să schimbe cursul politic, ci mai degrabă o regie necesară pentru alimentarea rețelelor de socializare.

„Nu se va alege nimic din protestele acestea. Nu va cădea guvernul din cauza lor, nu vom vedea numere mari de oameni în stradă. Vom auzi niște slogane, va fi puțină gălăgie, va apărea Simion în fruntea unei coloane de manifestanți (...). Dar asta va fi suficient pentru a genera material și reacții în social media, pe care acea parte de societate o consumă, și pentru a întreține acest tip de discurs de simpatie față de AUR”, conchide George Jiglău.