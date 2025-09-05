search
Polonia acuză Belarusul de „provocare" după ce un călugăr a fost reținut pentru „spionaj"

Publicat:

Reținerea unui călugăr carmelit din Cracovia, acuzat de spionaj în Belarus, este privită de autoritățile de la Varșovia drept o nouă provocare politică a regimului autoritar de la Minsk.

Grzegorz Gaweł, călugăr carmelit din Cracovia, arestat de Belarus pentru spionaj/FOTO:X
Grzegorz Gaweł, călugăr carmelit din Cracovia, arestat de Belarus pentru spionaj/FOTO:X

Într-un nou episod care tensionează relațiile deja fragile dintre Polonia și Belarus, autoritățile belaruse au anunțat reținerea unui cetățean polonez sub acuzația de spionaj. Potrivit presei de stat de la Minsk, este vorba despre un bărbat în vârstă de 27 de ani, identificat de media poloneză drept Grzegorz Gaweł, un călugăr carmelit din Cracovia.

Posturile de televiziune belaruse au difuzat imagini cu presupusul moment al interogatoriului, sugerând că tânărul ar fi încercat să recruteze un cetățean belarus prin rețelele sociale, în scopul obținerii de informații despre facilități militare și despre exercițiile comune ruso-belaruse „Zapad”. În materialele difuzate, bărbatul apare în timp ce ar fi predat documente într-un automobil. Autoritățile de la Minsk susțin că au deschis deja un dosar penal pentru spionaj.

Varșovia: „O provocare politică”

Reacția Poloniei a fost promptă. Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului responsabil de serviciile speciale, a respins acuzațiile belaruse, calificând arestarea drept „o nouă provocare a regimului Lukașenko la adresa țării noastre”.

„Serviciile speciale poloneze nu folosesc călugări pentru a obține informații despre manevre militare”, a transmis oficialul într-un comunicat.

În plan diplomatic, dosarul a fost abordat și de ministrul de externe, Radosław Sikorski, care a evitat să tragă concluzii înainte ca toate detaliile să fie verificate. Cu toate acestea, mesajul transmis de șeful diplomației de la Varșovia a fost lipsit de iluzii: „Știm cu ce regim avem de-a face. Știm la ce să ne așteptăm de la el”.

Potrivit lui Sikorski, autoritățile poloneze au început deja consultările interguvernamentale pentru a stabili o reacție adecvată. „Sunt convins că situația nu va rămâne fără răspuns”, a declarat el.

Un istoric de presiuni și intimidări

Este departe de a fi prima dată când cetățeni polonezi sunt reținuți în Belarus pe fondul tensiunilor bilaterale. Regimul Lukașenko, tot mai izolat pe scena internațională și dependent de sprijinul Moscovei, a folosit în mod repetat astfel de rețineri pentru a transmite semnale politice către Varșovia.

În acest context, ministrul Sikorski a reamintit că mai mulți cetățeni polonezi se află în prezent în închisorile belaruse, printre care și jurnalistul Andrzej Poczobut, cunoscut pentru relatările sale despre minoritatea poloneză din Belarus. Poczobut a fost condamnat la ani grei de închisoare într-un proces contestat pe scară largă de organizațiile internaționale pentru drepturile omului.

Relații înghețate pe un fond exploziv

Reținerea călugărului carmelit adaugă un nou strat de tensiune într-o relație deja marcată de ostilitate. Polonia a fost una dintre cele mai vocale critice ale regimului Lukașenko, mai ales după reprimarea brutală a protestelor postelectorale din 2020 și sprijinul oferit de Minsk invaziei ruse în Ucraina.

În același timp, Varșovia a devenit una dintre principalele destinații pentru refugiații politici belaruși și susține deschis opoziția democratică din Belarus. Această atitudine i-a adus represalii constante din partea regimului de la Minsk, de la atacuri propagandistice în media de stat, până la acuzații formale de ingerință.

Dincolo de aspectul individual al cazului Grzegorz Gaweł, episodul ridică întrebări mai largi despre securitatea cetățenilor europeni în statele aflate în afara ordinii democratice. Și readuce în prim-plan un adevăr pe care diplomația europeană îl rostește tot mai clar: regimul Lukașenko nu mai poate fi considerat un partener de dialog, ci un vector de instabilitate la granițele Uniunii Europene.

Europa

