Un obiect zburător neidentificat s-a prăbușit în Polonia, aproape de granița cu Belarus

Poliția poloneză a anunțat descoperirea „rămășițelor unui obiect zburător neidentificat” în apropierea punctului de trecere a frontierei Terespol.

Incidentul a fost raportat duminică, la frontiera cu Belarus, în satul Polatycze, voievodatul Lublin, înainte de ora locală 22:00, când grănicerii au alertat departamentul de poliție din Terespol.

„Toate serviciile au fost anunțate despre incident. Am informat și Parchetul Districtual din Biała Podlaska”, au declarat reprezentanții forțelor de ordine, potrivit Reuters. Zona în care au fost găsite rămășițele a fost imediat securizată, iar autoritățile precizează că nimeni nu a fost rănit.

Alte incidente recente

Acesta nu este primul caz de acest fel în regiune. Sâmbătă, un obiect neidentificat s-a prăbușit în satul Majdan-Sielec, tot în voievodatul Lublin. Potrivit RMF FM, cel mai probabil era vorba despre o dronă utilizată pentru transport de contrabandă.

De asemenea, în dimineața zilei de 20 august, un alt obiect necunoscut a căzut într-un lan de porumb din satul Osyny, în același voievodat, și ulterior a explodat. Autoritățile poloneze au precizat că spațiul aerian al țării a fost încălcat cu o probabilitate „foarte mare” de o dronă rusească Gerber, echipată cu motor chinezesc.