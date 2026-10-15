 Soția lui Ionel Rusen, audiată la DIICOT în dosarul de înșelăciune a lui Călin Georgescu. O parte din milionul de euro ar fi trecut prin conturile ei | adevarul.ro
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Soția lui Ionel Rusen, audiată la DIICOT în dosarul de înșelăciune a lui Călin Georgescu. O parte din milionul de euro ar fi trecut prin conturile ei

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Soția lui Ionel Rusen a fost la DIICOT, în dosarul de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat în care sunt cercetați Călin Georgescu și partenerul ei.

Ionel Rusen
Ionel Rusen, arestat în dosarul lui Călin Georgescu Foto: Inquam Photos/George Călin

Soția lui Ionel Rusen, Eliza Patricia, a fost audiată joi la DIICOT, după ce anchetatorii suspectează că femeia ar fi avut deschis pe numele ei un cont în care ar fi ajuns o parte din suma de 1,1 milioane de euro care face obiectul dosarului de înșelăciune în care este anchetat Călin Georgescu.

Procurorii DIICOT spun că banii au fost transferați succesiv prin conturi deschise la MIGOM Bank, iar o parte din bani a ajuns direct în conturile Elizei Patricia Rusen, soția lui Ionel Rusen.

O altă sumă a ajuns la cetățeanul italian Massimiliano Arena, complice în rețeaua  coordonată de Călin Georgescu și Ionel Rusen.

Amintim că dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt cercetați de DIICOT vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost reținut pe 21 septembrie, iar pe 22 septembrie Tribunalul București a respins cererea procurorilor de arestare preventivă și a dispus control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost contestată de DIICOT, iar pe 29 septembrie Curtea de Apel București a decis definitiv arestarea preventivă a lui Georgescu pentru 30 de zile.

la începutul săptămânii, Tribunalul București a admis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Călin Georgescu, însă hotărârea nu este definitivă. 

Ionel Rusen se află în arest preventiv, după ce instanța i-a respins cererea de înlocuire a măsurii preventive.

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