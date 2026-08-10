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Cristian Bușoi, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Ștefania Uță și Daria Vrînceanu, pe podium la CM U20 de atletism

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Două reprezentante ale României au reușit performanțe deosebite la Campionatul Mondial de atletism pentru sportivi sub 20 de ani de la Eugene (Oregon, SUA). Ștefania Uță a cucerit „aurul” la 400 m garduri, iar Daria Vrînceanu a luat „argintul” la triplusalt.

Ștefania Uță calcă pe urmele Ionelei Târlea (Foto: FR de Atletism)
Ștefania Uță calcă pe urmele Ionelei Târlea (Foto: FR de Atletism)

Socotită a fi una dintre cele mai talentate reprezentante ale tinerei generații de atleți din țara noastră, Alexandra Ștefania Uță a confirmat așteptările. Sportiva din Rm. Vâlcea a cucerit medalia de aur în proba de 400 m garduri.

Eleva Alinei Enescu a stabilit un nou record al competiției, dar și cea mai bună performanță europeană U20 din toate timpurile: 55 secunde și 33 de sutimi. Totodată, a fost și cea mai rapidă cursă făcută de ea până acum.

Pe locurile următoare s-au clasat sud-africana Tumi Ramokgopa (55,88) și grecoaica Eleni Iakovaki (55,99). În 9 august 2025, Uță a câștigat titlul european al probei, la Tampere, alergând în 55 de secunde și 55 de sutimi.

Tot în noaptea abia încheiată, Daria Vrînceanu a câștigat medalia de argint la triplusalt, cu 13,70 metri (season best). „Aurul” a fost cucerit de bulgăroaica Viktoria Anghelova, cu 13,91 metri, în timp ce „bronzul” a revenit atletei spaniole Ana Estrella De Leon, cu 13,58 metri.

Vrînceanu a avut cea mai bună performanță din calificări, 13,60 metri. Ea a cucerit „argintul” și la Campionatul European U20 de anul trecut de la Tampere (Finlanda), cu 13,75 m.

Daria Vrînceanu a confirmat că săritorii români sunt de valoare mondială (Foto: FR de Atletism)
Daria Vrînceanu a confirmat că săritorii români sunt de valoare mondială (Foto: FR de Atletism)

România a participat la competiție cu 11 atleți, dintre care șapte la feminin și patru la masculin, încheind Mondialele U20 pe locul 11 în clasamentul pe medalii, cu una de aur și una de argint. Pe podium au urcat SUA (12-7-5), Kenya (4-3-4) și Italia (3-0-2).

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