România a pierdut finala CE U18 de baschet de la Tulcea, dar a promovat în elită

Selecţionata feminină de baschet U18 a României a fost învinsă de echipa Israelului cu 85-63 (30-14, 21-15, 25-15, 9-19), în finala Campionatului European de baschet feminin U18 - FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B, care s-a desfăşurat la Tulcea.

În ciuda acestui eșec, tricolorele au reuşit promovare în elită. Daria Ilieş, cu 21 de puncte, 10 recuperări, Ioana-Vanessa Velcea, cu 15 p, 5 rec, 6 pase decisive, şi Alexia Babadac, cu 13 p, 6 rec, 3 pd, s-au remarcat din echipa antrenată de Tiberius Piperea.

Cele mai bune jucătoare de la învingătoare au fost Maayan Gorin, cu 22 p, 7 rec, Maya Zilbershlag, 21 p, 7 rec, 4 pd, Mika Kanitz, 14 p, 10 rec, Tamar Carmi, 12 p, 4 rec, Rotem Sticlaru, 13 p, 9 pd.

În Divizia A a promovat şi Lituania, învinsa României din semifinale, care a dispus cu 71-64 de Austria, în finala mică. România a revenit în elita baschetului european la această categorie de vârstă după o pauză de 14 ani.

Finala s-a disputat la Tulcea, colo unde recent s-a inaugurat o nouă sală polivalentă. Ridicarea ei a costat aproximativ 25 de milioane de euro. Totodată, sala se află pe locul 5 în topul arenelor din România, după cele din Cluj (10.000 locuri), Bucureşti (5.300), Oradea (5.300) şi Piteşti (4.900).

În Grupa F, România a câștigat partidele cu Azerbaidjan (81-55), Islanda (100-73) Portugalia (62-46) și Olanda (75-65), la fiecare dintre ele asistând peste 4.500 de spectatori. În clasament, naționala noastră a ocupat primul loc, cu 8 puncte, iar în sferturile de finală ale competiţiei s-a impus cu 69-51 în fața Bulgariei. În semifinale, România a dispus (78-48) de Lituania.

La final, Ioana Velcea și Daria Ilieș au fost incluse în cea mai bună echipă a FIBA U18 Women’s EuroBasket 2026, Division B.