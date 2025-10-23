Video Solidaritate într-o papetărie. Rahova, la 6 zile după explozie: „Am vrut să rămân aici, în zona mea”

La șase zile după explozia din Rahova, zona rămâne sub restricții, iar locatarii își caută haine și speranță într-un butic transformat în centru de donații. Primarul Stelian Bujduveanu promite reconstrucția blocului și spune că oamenii își vor păstra dreptul de proprietate..

La șase zile după explozia devastatoare din Calea Rahovei, strada pare liniștită, dar urmele tragediei sunt încă vizibile. Poliția Locală asigură perimetrul, jurnaliștii așteaptă informații noi de la locatari dar și declarațiile oficiale, totul de pe trotuarul din fața Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, unde accesul este permis doar locatarilor afectați.

Trotuarul din fața blocurilor este în continuare restricționat pentru pietoni pe o distanță de aproape jumătate de kilometru, de la liceul Dimitrie Bolintineanu până la intersecția cu strada Barca. În dreptul blocului din strada Vicina nr. 10, unde a avut loc deflagrația, accesul este permis doar echipelor de intervenție – ISU, pompieri, polițiști și specialiști ai Distrigaz.

În interiorul papetăriei devenit centru de donații

La doar câțiva metri de liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în magazinul „Papetăria Darian & David”, viața curge cumva într-un alt ritm. Rafturile care odinioară erau pline cu jucării, caiete și pixuri au fost înlocuite cu haine aduse din donații.

In interiorul papetăriei am surprins câteva doamne în vârstă, majoritatea locatare ale blocului de pe strada Vicina, care ar vrea să vadă ce haine ar putea folosi din ceea ce au găsit in sacii adusi de alti bucuresteni.

Una din femeile care vând în magazinul de papetarie le ajută să găsească măsurile potrivite. In imagini sunt sacoșe pline cu lucruri simple, dar esențiale: bluze curate, perechi de pantofi, eșarfe.

Atmosfera este tăcută, marcată de oboseală și recunoștință. Femeile vorbesc între ele în șoaptă, unele încă speriate de zgomotul exploziei.

În interiorul papetăriei transformate în centru de donații, femeile răsfoiesc hainele cu o atenție, parcă pentru o nouă viață. Vorbesc între ele, își zâmbesc timid și se sfătuiesc.

„O viață de muncă și o noapte de coșmar”

O femeie de 72 de ani, venită la papetăria de lângă liceu să-și caute o haină groasă, povestește cu voce tremurată: „Am locuit 40 de ani în blocul ăsta, din 1981, de când s-a dat în folosință. Și acum, la 72 de ani, te trezești că nu mai ai nimic. Te plimbă de la un hotel la altul, într-o zi aici, în alta acolo. E traumatizant. Avem o vârstă totuși.”

Pe chipul ei se vede oboseala unei generații care a construit blocurile acelea în anii ’80, cu speranța unui viitor sigur. „Generația noastră a muncit cinstit, am crescut copii, am plătit rate, și te trezești pe stradă. E cumplit”, adaugă ea.

„Suntem vreo 400 de oameni, din patru scări plus cea afectată. Dar nu știm nimic clar. Nu am vorbit cu nicio autoritate. Vorbim doar între noi, haotic, și ne întrebăm ce se mai întâmplă cu noi”, continuă femeia.

Când discutăm despre raportul Inspectoratului de Stat în Construcții, care arată că restul scărilor nu au fost grav afectate, ridică din umeri: „Da, dar cine își asumă responsabilitatea pentru siguranța noastră? Cine semnează că putem dormi liniștiți acolo?”

La final, își cere scuze scurt: „E băiatul meu, trebuie să merg. Vă mulțumesc că ați stat de vorbă.”

Momentul sosirii primarului Stelian Bujduveanu la întâlnirea cu locatarii din Rahova

La prânz, primarul general interimar Stelian Bujduveanu coboară din autoturismul Primăriei Capitalei și se îndreaptă, rapid, către sala de sport a Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, unde îl așteptă zeci de locatari ai blocului distrus de explozie.

Întâlnirea convocată a fost destinată discuțiilor directe dintre edil și proprietarii din scara afectată. Mulți dintre ei sunt, în continuare, cazați la hoteluri din București sau în apartamente provizorii puse la dispoziție de autorități.

După mai bine de o oră de discuții cu locatarii blocului afectat din Strada Vicina, primarul iese din Liceu. Înconjurat de stafful său și de alte autoritati, edilul se îndreaptă spre țarcul amenajat in fata intrarii liceului pentru declarațiile de presă.

„Nimeni nu va fi lăsat pe dinafară”

Confirmă că, potrivit discuțiilor cu Ministerul Dezvoltării, locatarii ar trebui să rămână proprietari în blocul reconstruit.

„Am terminat întâlnirea cu asociația de proprietari și cu reprezentanții lor. Am trecut prin toate etapele: ce s-a întâmplat și ce urmează. În acest moment, 12 familii s-au mutat deja în apartamente pe termen mediu și lung, din cele 54 afectate. Avem peste 148 de camere de hotel ocupate, numărul va ajunge la 200. Le-am asigurat că nimeni nu va fi lăsat în urmă”, a declarat edilul.

El mai precizează că Primăria Capitalei va oferi un ajutor de 1.500 de lei fiecărei familii și că, după finalizarea anchetei, blocul va fi demolat și reconstruit pe același amplasament. Estimarea actuală: cel puțin doi ani până când locuințele vor fi gata.

Despre investigație, Bujduveanu e prudent: „Așteptăm concluziile Parchetului. Nu vreau să dau verdicte. Vom face controale inopinate împreună cu ANRE și Distrigaz pentru a depista alte situații similare. Bucureștenii trebuie să anunțe imediat la 112 dacă simt miros de gaz.”

Primarul a explicat că proiectul de Hotărâre de Guvern, realizat de Ministerul Dezvoltării, va crea un „Program de reconstrucție în caz de calamități”, prin care administrațiile locale vor putea reface clădiri distruse de explozii sau cutremure.

„Vom trece cu bine peste acest eveniment, le vom reda oamenilor un acoperiș deasupra capetelor. Nimeni nu va fi uitat”, a adăugat Bujduveanu.

Reporter: Ce calitate vor avea oamenii din blocul reconstruit?

Stelian Bujduveanu: Vor fi proprietari. Programul pe care l-am propus, și pe care ministrul Cseke Attila îl va introduce în forma finală a Hotărârii de Guvern, prevede clar acest lucru.

Reporter: Ce se întâmplă cu cei care trebuie să părăsească hotelurile?

Bujduveanu: Nimeni nu va fi lăsat pe dinafară. Începând de mâine, relocăm familiile inclusiv în Hotel Triumf, care aparține RAPPS.

Reporter: Pe cât timp vor sta în hoteluri?

Bujduveanu: Cât va fi nevoie, până când toți vor avea locuințe pe termen mediu și lung.

Reporter: Ce se întâmplă cu locatarii din celelalte scări? Spun că situația lor e incertă. Bujduveanu: Avem un raport al Inspectoratului de Stat în Construcții din 20 octombrie care confirmă că pot reveni acasă. Imobilele nu sunt afectate structural. După finalizarea anchetei și a lucrărilor de reparație vor putea să se mute.

Reporter: Cum comentați intervenția celor de la Distrigaz?

Bujduveanu: Până la finalizarea anchetei, nu pot da un verdict. Așteptăm rezultatele Parchetului.

Reporter: Sunt necesare reguli noi pentru astfel de situații?

Bujduveanu: Vom vedea după anchetă. Nu vreau să comunic până nu avem concluzii clare.

Reporter: Veți face verificări la rețelele de gaz din oraș?

Bujduveanu: Da. Începând de săptămâna viitoare, vom face controale inopinate împreună cu ANRE și Distrigaz. Îi încurajez pe bucureșteni să sune la 112 dacă simt miros de gaz.

Reporter: Blocul va fi reconstruit pe același amplasament?

Bujduveanu: Da, cu autorizație de la Primăria Sectorului 5. Tehnic suntem pregătiți pentru punerea în siguranță și demolare. Ancheta se va încheia în câteva zile, nu în ani.

Reporter: Câte apartamente vor fi reconstruite?

Bujduveanu: 54 de apartamente vor fi refăcute în noul imobil.

Reporter: Ce sprijin financiar oferă Primăria familiilor afectate?

Bujduveanu: 1.500 de lei pentru fiecare familie, ca ajutor de instalare. Plățile încep de mâine dimineață. Nu sunt cazuri sociale, ci oameni care au trecut printr-o tragedie. Îi sprijinim cu hrană, medicamente și relocare până la reconstruirea blocului.

Reporter: Cum se va face procedura pentru reconstrucție?

Bujduveanu: Autoritatea pentru consolidări are deja un acord-cadru pentru proiectare. Pentru construcție vom face o licitație.

Reporter: Pot fi făcute donații pentru refacerea blocului?

Bujduveanu: Am cerut Guvernului să includă și această posibilitate. Vom deschide un cont dedicat pentru donații publice, imediat după aprobarea Hotărârii de Guvern.

Reporter: Când credeți că oamenii se pot întoarce în noile apartamente?

Bujduveanu: Mai devreme de doi ani nu putem vorbi de o clădire nouă. Hotărârea Consiliului General prevede cazare temporară pentru cel puțin 12 luni, prelungibilă.

Reporter: Cum comentați propunerea inițială a Guvernului ca locatarii să devină chiriași? Bujduveanu: A fost una dintre cele două variante. Am propus ca oamenii să rămână proprietari, iar Guvernul a fost deschis. Salut modul în care am lucrat cu Ministerul Dezvoltării și cu premierul. Noul cadru legal se va aplica în toată țara, pentru orice calamitate viitoare.

Reporter: Cum ați găsit starea de spirit a oamenilor?

Bujduveanu: Mai bună. Vestea că Primăria va reconstrui blocul pe același amplasament le-a dat speranță. Le-am spus că vom lucra împreună pentru ca acest program să devină funcțional și să fie un model pentru orice comunitate afectată de o tragedie similară.

Primarul a mai confirmat că raportul ISC arată că celelalte scări ale blocului nu au suferit avarii structurale, iar Prefectura București va decide reluarea alimentării cu gaze în imobilele sigure.

Ancheta Parchetului este în curs, iar demolarea completă a scării afectate va începe după finalizarea cercetărilor. Bujduveanu a estimat că reconstrucția integrală va dura cel puțin doi ani.

Noi suntem relocați. E un loc ok. Primaria Capitalei a fost ok

La ieșirea din întâlnirea cu primarul Stelian Bujduveanu, un bărbat evacuat din blocul de pe strada Vicina povestește că a fost mutat de Primăria Capitalei într-un apartament temporar. Spune că locuința primită este „ok”, curată și decentă, și că autoritățile locale „s-au mișcat repede”, oferindu-le tot ce aveau nevoie în primele zile după explozie.

„Primăria s-a ocupat de tot ce trebuia, nu pot să zic altceva. Locul e ok, avem unde sta, nu ne lipsește nimic. Dar nu știm cât va dura și ce va fi după”, spune el calm, dar cu o ușoară ironie în voce.

Când e întrebat dacă are garanția că va reveni în viitoarea clădire ca proprietar, zâmbește scurt: „Despre ce știți dumneavoastră, asta știu și eu. În țara asta e bătaie de joc de jos până sus. Noi n-avem decât să plătim taxe și impozite.”

Apoi face o distincție clară între nivelurile de autoritate: „Din partea Primăriei Capitalei este ok. Dar din partea Guvernului... Ați văzut vreun ministru sau parlamentar să vină să stea de vorbă cu noi? Eu nu.”

Îl întrebăm dacă intenționează să ceară despăgubiri de la Distrigaz sau de la firma care a lucrat la instalația de gaze, bărbatul răspunzând: „Asta rămâne de văzut. Vom discuta pe parcurs.”

„Dorm în dubă, până aflăm ce se întâmplă”

La câțiva metri de liceul unde primarul s-a întâlnit cu locatarii scării afectate, un bărbat în vârstă, locatar al unei scări dintr-un bloc vecin, povestește că nu a putut participa la ședință, pentru că apartamentul său nu figurează printre cele avariate.

„Ieri a venit primarul de sector. A zis că vrea să ne ajute cu ce poate, dar nu-l lasă legea să facă mai mult”, spune vârstnicul.

Spune că nu mai locuiește în apartament de câteva zile. „Am o dubă Ford și stau în ea momentan. Mai dorm și la cineva, într-un bloc mai departe. Până ne spune cineva ceva clar.”

În vocea lui se simte o resemnare liniștită, dar și simț organizatoric demn cineva care trebuie să găsească o soluție, chiar dacă una neobișnuită.

„Dorm în dubă, dar e cald. O iau ca pe o glumă”

După ce a stat de vorbă cu noi în fața Liceului Dimitrie Bolintineanu despre situația locatarilor din blocurile vecine, bărbatul acceptă să ne arate locul unde doarme de câteva nopți. Mașina sa, un multivan parcat în apropierea perimetrului blocului din Calea Rahovei, a devenit un refugiu temporar.

L-am întrebat de ce nu a mers într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de autorități. „Nu am vrut. Ne-au spus că putem merge, dar nu am cerut. Am vrut să rămân aici, în zona mea. Aici mai e un băiat din bloc, pot merge la el dacă e nevoie.”

Își păstrează umorul chiar și în această situație. „Da, o să scriu pe mașină ‘Sinistrat din blocul Vicina’. Poate așa ne dă cineva o cale mai rapidă înapoi în casă. Dar am mai spus-o și acum câteva seri. Pe nimeni nu interesează. Asta e. Am votat deja. Pe ei nu-i mai interesează.”

Mașina în care locuiește temporar are o pătură, o pernă și câteva haine. Este ordonată, ca și cum omul ar refuza să lase întâmplarea să-i impună haosul. „E cald, e bine. Mai stau”, repetă.

Spune că nu îl deranjează traficul. „Nu. Aici e locul de parcare de la Primărie, nu mă întreabă nimeni nimic. Doar ăștia de la parcare, când mă văd că stau în mașină”, spune.

În fața blocului unde locuia, perimetrul e încă închis. „Acolo nu mai putem sta, au închis tot.”

Foto-video Alexandru Cora