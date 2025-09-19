Șoferița beată care a ucis un bărbat în Ilfov, arestată preventiv. Mașina pe care o conducea era furată

O femeie beată, cu permisul suspendat și la volanul unei mașini furate, a ucis un motociclist în Popești-Leordeni. Aceasta a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

O femeie de 29 de ani din București a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după ce, băută și cu permisul suspendat, a provocat moartea unui bărbat de 54 de ani care circula pe un scuter în localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov. Mașina pe care o conducea fusese luată fără știrea proprietarului, iar testul cu aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit Agerpres.

Accidentul mortal

Incidentul s-a produs joi dimineața, în jurul orei 05:31, când polițiștii au fost sesizați prin 112 despre prezența unei persoane decedate în afara părții carosabile. Din primele cercetări a reieșit că șoferița nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat pe sensul opus, lovind un bărbat de 54 de ani care se deplasa pe un moped.

Depistarea șoferiței și alcoolemia

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 11:30, polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au identificat suspecta într-o parcare de pe Autostrada A0. Este vorba despre o femeie de 29 de ani din București, al cărei permis era suspendat. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mașina fusese furată

Investigațiile au arătat că vehiculul nu îi aparținea și fusese luat fără acordul proprietarului, astfel că femeia este cercetată și pentru furt. Judecătorul a dispus vineri arestarea preventivă a femeii pentru 30 de zile.