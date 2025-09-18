Cadavru descoperit lângă București. O șoferiță beată ar fi fugit după ce a ucis un bărbat. Femeia le-a spus polițiștilor că s-a dus să se culce

Un bărbat a fost găsit mort lângă Capitală, în Popeşti-Leodeni, pe autostradă, polițiștii bănuind un posibil accident rutier provocat de o șoferiță aflată sub influența alcoolului, care ar fi fugit de la locul faptei.

UPDATE Șoferița implicată în accident a fost identificată

Șoferița implicată în accidentul de pe autostradă, soldat cu moartea unui bărbat, a fost identificată de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere a traficului.

Potrivit unor surse citate de Antena 3, tragedia s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, 17-18 septembrie, când femeia, aflată la volanul unei mașini, a lovit un bărbat care circula pe un scuter. După impact, aceasta și-a continuat drumul fără să oprească şi fără să anunţe autorităţole.

Cadavrul victimei a fost descoperit abia în dimineața următoare, de către un participant la trafic, care a alertat autoritățile. La fața locului, polițiștii au găsit și scuterul, aflat la câțiva metri de trupul neînsuflețit, elemente ce au indicat clar că este vorba despre un accident rutier.

Investigația a început imediat, iar pe baza imaginilor video, anchetatorii au reușit să identifice mașina și să o localizeze pe șoferiță. Aceasta a fost găsită acasă, dormind.

Este vorba despre o tânără de 29 de ani, care avea deja permisul de conducere anulat, după ce fusese prinsă anterior conducând sub influența alcoolului. În fața polițiștilor, ea a declarat că nu își amintește să fi provocat accidentul, însă a recunoscut că a urcat din nou băută la volan.

Femeia a fost dusă la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice.

Ştirea iniţială

Incident grav în apropierea Capitalei, unde cadavrul unui bărbat a fost descoperit pe marginea autostrăzii, în Popeşti-Leodeni. Primele informații indică faptul că victima ar fi fost lovită de o mașină condusă de o femeie aflată sub influența alcoolului.

Șoferița ar fi părăsit locul accidentului imediat după impact, fără să încerce să acorde primul ajutor sau să anunțe autoritățile, relatează Antena 3.

Poliția a demarat o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs incidentul.