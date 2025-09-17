Breaking Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, arestat preventiv pentru 30 de zile: a fugit de la locul accidentului și a ieșit pozitiv la cocaină

Actorul Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru „săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”.

„La data de 17 septembrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 1, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru sâvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, faptă prev. și ped. de art. 338 din Codul penal.

Facem precizarea că măsura arestării preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop asigurarea bunei desfășurări a acestuia, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori al prevenirii săvârșirii de către acesta a unei alte infracțiuni, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a transmis Judecătoria Sectorului 1.

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, este cercetat penal după ce a fost implicat într-un accident rutier în București și a părăsit locul incidentului, lăsând în urmă o victimă rănită.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și au cerut arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Potrivit procurorilor, Toto Dumitrescu „nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare”. Amânarea aplicării pedepsei este din decembrie 2021.

Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade, când vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o tânără, dinspre bd. Primăverii. Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi condus cu viteză extrem de mare.

Tânăra aflată la volanul celeilalte mașini a fost grav rănită și a avut nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare. Ea a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru îngrijiri medicale.

„Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, se arată în comunicatul Parchetului.

Potrivit surselor judiciare, Toto Dumitrescu și-a abandonat mașina înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului. Ulterior, acesta a fost prins de polițiști și reținut pentru 24 de ore.

Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest. Rezultatul a fost confirmat acum și de analizele de sânge de la INML, potrivit surselor Adevărul.