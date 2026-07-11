Video Șofer de 77 de ani, prins după ce a circulat pe contrasens pe Autostrada A7. Câte zile rămâne fără permis

Un șofer în vârstă de 77 de ani a fost prins după ce luni, 6 iulie, a circulat pe contrasens pe Autostrada A7. Bărbatul a fost sancționat, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Sursă video: Facebook/Iași TV Life

„La data de 6 iulie 2026, în urma unei sesizări prin SNUAU 112, precum și ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video în care un autoturism circula pe sensul opus de deplasare pe Autostrada A7 Mizil – Săbăoani, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A7 Mizil – Săbăoani s-au sesizat din oficiu și au efectuat verificări pentru identificarea conducătorului auto și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, transmite IPJ Vrancea într-un comunicat.

Vineri, 10 iulie, a fost identificat conducătorul autoturismului, un bărbat de 77 de ani, din județul Galați.

Din verificări a reieșit faptul că, la data de 6 iulie, acesta a condus autoturismul pe Autostrada A7, la kilometrul 144, calea 1, circulând pe sensul opus direcției de mers. Șoferul a fost amendat, iar permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile.