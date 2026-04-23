Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Video Șofer în vârstă de 75 de ani, surprins circulând pe contrasens pe autostradă. A fost oprit după 22 de kilometri parcurși pe A7

Un incident grav a avut loc joi, 23 aprilie 2026, pe autostrada A7, unde un șofer în vârstă de 75 de ani a fost depistat circulând pe contrasens pe o distanță de aproximativ 22 de kilometri, potrivit Biroului de Presă a Poliției Autostrăzi. 

Șofer de 75 de ani, surprins circulând pe contrasens pe autostrada A7. FOTO: Captură Video

Evenimentul a fost semnalat prin trei apeluri la 112, care au alertat autoritățile cu privire la un autoturism ce se deplasa pe sensul opus de mers. Polițiștii au intervenit și au reușit să oprească vehiculul în zona kilometrului 160 al autostrăzii.

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, șoferul ar fi circulat pe contrasens pe calea 1, banda a doua, fiind observat și ulterior oprit de echipajele de poliție.

Fapta a fost consemnată inițial la kilometrul 182, ceea ce indică o deplasare periculoasă pe o distanță semnificativă, de aproximativ 22 de kilometri, pe sensul greșit de mers.

Testarea efectuată de polițiști a arătat că bărbatul nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Conducătorul auto este din județul Vrancea, iar potrivit datelor din evidențe, acesta a mai avut două abateri rutiere în anul 2021, fără probleme deosebite.

În urma incidentului, autoritățile au dispus mai multe măsuri, respectiv aplicarea a 9 puncte de amendă, o sancțiune contravențională în valoare de 1.822,5 lei, reținerea permisului de conducere și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile, începând cu data de 23 aprilie 2026.

Polițiștii continuă verificările în acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care șoferul a intrat pe contrasens pe autostradă.

