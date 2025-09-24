Sindicatul TAROM cere demisia lui Daniel Idolu, președintele CA trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Ce spun sindicaliştii

Sindicatul Unit TAROM (SUT) cere demisia președintelui Consiliului de Administrație, Daniel Iulian Idolu, acuzat de încălcarea Contractului Colectiv de Muncă și implicat într-un dosar DNA pentru abuz în serviciu.

Mierucir, 24 septembrie, printr-un cominicat către Agerpres, Sindicatul Unit TAROM (SUT) a transmis public o solicitare fermă privind demisia lui Daniel Iulian Idolu din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei aeriene. Sindicaliștii îl acuză pe acesta că ar fi încălcat în mod repetat și cu rea-credință prevederile Contractului Colectiv de Muncă (CCM) în vigoare și că a refuzat consultarea organizației pe teme de interes major pentru salariați.

Potrivit comunicatului SUT, conducerea actuală a companiei nu a informat și nu a consultat sindicatul reprezentativ în legătură cu implicațiile juridice, economice și sociale generate de transferul dreptului de proprietate asupra unor părți din întreprindere.

„Ca urmare a persiflării de care conducerea CNTAR-TAROM SA împreună cu preşedintele Consiliului de Administraţie dl. Idolu Daniel Iulian dau dovadă, luând în considerare şi: încălcarea cu rea voinţă a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, neinformarea şi neconsultarea sindicatului reprezentativ, cu privire la implicaţiile juridice, economice şi sociale asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate a unor părţi ale întreprinderii, neinvitarea sindicatului reprezentativ la nivel de unitate de a participa la lucrările consiliului de administraţie sau ale altui organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social cu impact asupra angajaţilor/lucrătorilor, ascunderea cu rea voinţă a hotărârilor Consiliului de Administraţie, în perioada de valabilitate a CCM 2022-2024 cât şi CCM 2024-2026, precum şi lipsa de acces la documentaţia tehnică, economică şi financiară a companiei. Ţinând cont de cele de mai sus cât şi de punerea domnului Idolu Daniel Iulian sub acuzare de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru infracţiuni de abuz în serviciu, chiar dacă există prezumpţia de nevinovăţie, subscrisul Sindicatul Unit TAROM (SUT), sindicat reprezentativ la nivelul companiei TAROM, solicită demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie a domnului Idolu Daniel Iulian”, se arată în documentul citat.

Pentru a-și susține solicitarea, sindicaliștii anunță că vor organiza în perioada imediat următoare mai multe pichetări la sediul central al companiei TAROM.

Contextul este agravat de dosarul penal în care este implicat actualul președinte al Consiliului de Administrație.

La 15 septembrie, Direcția Națională Anticorupție a informat că Daniel Iulian Idolu, fost director al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia”, alături de cinci foști membri ai Consiliului de Administrație al aceleiași societăți, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, Idolu și ceilalți inculpați ar fi întocmit și semnat documente nelegale prin care mandatul său de director general a fost reînnoit fără organizarea procedurii legale de selecție. Faptele ar fi fost comise între martie și mai 2019, ceea ce a dus la prelungirea mandatului lui Idolu pentru perioada 17 septembrie 2019 – 18 septembrie 2023.

Procurorii susțin că aceste acțiuni au provocat un prejudiciu de 263.717 lei Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia”, reprezentând salariul încasat de Idolu între septembrie 2019 și iulie 2020. În aceeași perioadă, beneficiul necuvenit obținut de acesta ar fi fost de 165.399 lei, ca venit net.