search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sindicatul TAROM cere demisia lui Daniel Idolu, președintele CA trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Ce spun sindicaliştii

0
0
Publicat:

Sindicatul Unit TAROM (SUT) cere demisia președintelui Consiliului de Administrație, Daniel Iulian Idolu, acuzat de încălcarea Contractului Colectiv de Muncă și implicat într-un dosar DNA pentru abuz în serviciu.

Sindicaliştii de la TAROM anunşă proteste. FOTO: arhivă
Sindicaliştii de la TAROM anunşă proteste. FOTO: arhivă

Mierucir, 24 septembrie, printr-un cominicat către Agerpres, Sindicatul Unit TAROM (SUT) a transmis public o solicitare fermă privind demisia lui Daniel Iulian Idolu din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei aeriene. Sindicaliștii îl acuză pe acesta că ar fi încălcat în mod repetat și cu rea-credință prevederile Contractului Colectiv de Muncă (CCM) în vigoare și că a refuzat consultarea organizației pe teme de interes major pentru salariați.

Potrivit comunicatului SUT, conducerea actuală a companiei nu a informat și nu a consultat sindicatul reprezentativ în legătură cu implicațiile juridice, economice și sociale generate de transferul dreptului de proprietate asupra unor părți din întreprindere.

„Ca urmare a persiflării de care conducerea CNTAR-TAROM SA împreună cu preşedintele Consiliului de Administraţie dl. Idolu Daniel Iulian dau dovadă, luând în considerare şi: încălcarea cu rea voinţă a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, neinformarea şi neconsultarea sindicatului reprezentativ, cu privire la implicaţiile juridice, economice şi sociale asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate a unor părţi ale întreprinderii, neinvitarea sindicatului reprezentativ la nivel de unitate de a participa la lucrările consiliului de administraţie sau ale altui organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social cu impact asupra angajaţilor/lucrătorilor, ascunderea cu rea voinţă a hotărârilor Consiliului de Administraţie, în perioada de valabilitate a CCM 2022-2024 cât şi CCM 2024-2026, precum şi lipsa de acces la documentaţia tehnică, economică şi financiară a companiei. Ţinând cont de cele de mai sus cât şi de punerea domnului Idolu Daniel Iulian sub acuzare de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru infracţiuni de abuz în serviciu, chiar dacă există prezumpţia de nevinovăţie, subscrisul Sindicatul Unit TAROM (SUT), sindicat reprezentativ la nivelul companiei TAROM, solicită demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie a domnului Idolu Daniel Iulian”, se arată în documentul citat.

Pentru a-și susține solicitarea, sindicaliștii anunță că vor organiza în perioada imediat următoare mai multe pichetări la sediul central al companiei TAROM.

Contextul este agravat de dosarul penal în care este implicat actualul președinte al Consiliului de Administrație.

La 15 septembrie, Direcția Națională Anticorupție a informat că Daniel Iulian Idolu, fost director al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia”, alături de cinci foști membri ai Consiliului de Administrație al aceleiași societăți, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, Idolu și ceilalți inculpați ar fi întocmit și semnat documente nelegale prin care mandatul său de director general a fost reînnoit fără organizarea procedurii legale de selecție. Faptele ar fi fost comise între martie și mai 2019, ceea ce a dus la prelungirea mandatului lui Idolu pentru perioada 17 septembrie 2019 – 18 septembrie 2023.

Procurorii susțin că aceste acțiuni au provocat un prejudiciu de 263.717 lei Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia”, reprezentând salariul încasat de Idolu între septembrie 2019 și iulie 2020. În aceeași perioadă, beneficiul necuvenit obținut de acesta ar fi fost de 165.399 lei, ca venit net.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Director ANM: România va intra într-un proces de răcire. Minimele ajung la -3, -2 grade. Nu excludem să avem ninsori la munte
stirileprotv.ro
image
Ce a pățit o badantă, după ce s-a măritat cu pensionarul pe care îl îngrijea. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari
fanatik.ro
image
Unde a fost prins Horațiu Potra. Șeful mercenarilor este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, fugise în februarie
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Atac dezlănțuit: „Fratele meu, cum să stai în spatele premierului și să-i ceri demisia lui Charalambous?!”
gsp.ro
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Elevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorism
observatornews.ro
image
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Ce rol are butonul roșu de pe bancomat. Cum funcționează și ce se întâmplă dacă îl apeși
playtech.ro
image
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Un nou mesaj de amenințare către școlile din România. Un adolescent de 17 ani a fost reținut
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horațiu Potra, reținut în Dubai. Se poartă negocieri cu Emiratele Arabe privind extrădarea în România (Surse)
mediaflux.ro
image
Atac dezlănțuit: „Fratele meu, cum să stai în spatele premierului și să-i ceri demisia lui Charalambous?!”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
image
Marea dezamăgire a lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!”
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală la doar 52 de ani: ”Nu mai fac față ca înainte”
okmagazine.ro
Claudia Cardinale foto Profimedia jpg
Secretul incredibil pe care Claudia Cardinale i l-a ascuns primului ei copil, născut în urma unui viol
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii