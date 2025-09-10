Tarom a încheiat un parteneriat cu Flydubai

Tarom și Flydubai au semnat un parteneriat strategic interline prin care aeroporturi din România sunt conectate direct cu Dubai și cu alte destinații exotice din Asia și Africa.

Parteneriatul aduce beneficii semnificative pentru clienții TAROM, care vor putea achiziționa un singur bilet pentru întregul itinerar iar bagajele vor fi transferate automat până la punctul final al călătoriei.

Cu acest nou acord, TAROM asigură o conexiune fluentă, fără întreruperi, din 15 dintre destinațiile din rețeaua sa și Emiratele Arabe Unite, prin Aeroportul Internațional Bucurețti (OTP). Orașele românești conectate de TAROM -București, Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Satu Mare, Suceava, Timișoara, dar și și alte destinații din rețeaua internațională a TAROM, inclusiv Atena, Amsterdam, Bruxelles, Cluj-Napoca, Frankfurt, Madrid și Paris vor avea acces mai simplu pentru a ajunge în Dubai, una dintre cele mai populare alegeri în rândul românilor, dar și către locații exotice, precum Zanzibar, Maldive, India, Thailanda sau Africa de Est, prin rețeaua extinsă a Flydubai, care acoperă peste 135 de rute din 58 de țări din Africa, Asia Centrală, Caucaz, Europa de Sud-Est, Golful Persic și Asia de Sud-Est.

„În calitate de companie aeriană națională a României, TAROM este încântată să colaboreze cu flydubai. Este un pas firesc în strategia noastră de a facilita conectivitatea între orașele în care operăm și cele mai interesante destinații de călătorie. Împreună, vom oferi pasagerilor opțiuni de călătorie sigure, fiabile și convenabile, conectând regiunile noastre și sprijinind turismul și afacerile”, a declarat Costin Iordache, Director General TAROM.

Comentând acordul interline, Ramesh Anantharaman, vicepreședinte senior al diviziei de gestionare a veniturilor și eficiență comercială la flydubai, a declarat: „Acest nou acord va permite clienților flydubai să beneficieze de un acces mai bun între Dubai și rețeaua regională TAROM din Europa de Est și Centrală, îmbunătățind comerțul, turismul șischimburile culturale. Prin acest acord, clienții se pot bucura de itinerarii de călătorie simplificate, rezervarea unui singur bilet și check-in-ul bagajelor până la destinația finală .”