Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Și-ar fi reînnoit mandatul fără niciun concurs

Fostul director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia”, Iulian Daniel Idolu, și cinci membri ai Consiliului de Administrație au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA), doi consilieri juridici din cadrul aceleiași societăți sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu.

Anchetatorii susțin că Iulian Daniel Idolu și ceilalți inculpați au întocmit și semnat documente nelegale prin care acesta și-ar fi reînnoit mandatul de director general fără ca funcția să fie ocupată prin procedura legală de selecție.

Procurorii DNA precizează că faptele ar fi fost comise între martie și mai 2019. În baza documentelor respective, Idolu și-ar fi prelungit mandatul la conducerea aeroportului pentru perioada 17 septembrie 2019 – 18 septembrie 2023.

Potrivit anchetatorilor, prin aceste demersuri ar fi fost cauzată o pagubă de 263.717 lei Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., reprezentând salariul plătit în perioada septembrie 2019 – iulie 2020, când Idolu a ocupat funcția de director general și membru executiv în Consiliul de Administrație.

Folosul necuvenit obținut de acesta ar fi fost de 165.399 lei, reprezentând venitul net din aceeași perioadă.

Societatea s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 263.717 lei, iar procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați pentru recuperarea prejudiciului.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Timiș, cu propunerea menţinerii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.