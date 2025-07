Ministrul Transporturilor, reacție după ce membrii CA ai TAROM și-au dublat indemnizațiile

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni, 7 iulie, că a cerut o situație a tuturor CA-urilor din societățile și instituțiile aflate în subordinea Ministerului. El a afirmat că a luat act de mărirea indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație de la Tarom.

„La începerea mandatului, am cerut o situație a tuturor CA-urilor din societățile și instituțiile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Tot atunci, am luat act și despre mărirea indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație de la Tarom. Am solicitat tuturor celor în drept un plan clar de eficientizare și restructurare. Voi uza de toate prerogativele pe care le am pentru ca indemnizațiile tuturor membrilor de CA din societățile și instituțiile aflate în subordonare să scadă drastic. Nu voi tolera sinecurile și salariile lipsite de bun simț în vreme ce o țară întreagă va trece printr-o perioadă grea”, a scris ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, pe FB.

TAROM a dublat indemnizațiile membrilor Consiliilor de Administraţie

Membrii Consiliului de Administrație sunt plătiți cu mii de euro pe lună. Acționarii companiei aeriene de stat TAROM au votat în favoarea dublării indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație.

Membrii CA erau remunerați cu 12.500 lei brut pe lună, dar indemnizația a fost majorată la 24.148 lei, în luna mai, ca urmare a votului dat de Ministerul Transporturilor, ROMATSA și CN Aeroporturi București, scrie boardingpass.ro. Singura abținere a fost exprimată de Longshield Investment (fosta SIF Muntenia).

Tarom a explicat că majorarea a fost făcută conform legii, după șapte ani în care nu a fost deloc modificată.

„După șapte ani de la instituire, remunerația membrilor CA al TAROM a fost actualizată, în urma deciziei luate în luna mai 2025. Ea s-a realizat în conformitate cu legea 109/2011 și doar după parcurgerea optimă a unor etape dificile prin care TAROM a trecut, de la perioada de trecere prin pandemie, la realizarea Planului de restructurare, obținerea aprobării Comisiei Europene pe acesta și implementarea planului conform grafic asumat, ceea ce înseamnă inclusiv intrarea companiei pe profit, din 2024, o performanță neatinsă în ultimii peste 10 ani.

Indemnizația administratorilor TAROM a fost stabilită în anul 2018 și nu a fost modificată până în mai 2025 când s-a aprobat ajustarea acesteia, astfel, de la 12.500 lei brut (7.312 lei net) lunar aferent interval 2018- 2025 (mai), la 24148 lei brut net (14.126 lei net) lunar, începând cu mai 2025.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație TAROM a fost actualizată la 1,7 x salariul mediu brut din domeniu, deși legea permitea până la 3 x. Decizia reflectă responsabilitatea financiară asumată de companie în contextul eforturilor de restructurare și control al cheltuielilor”, au explicat reprezentanții companiei de stat pentru „Adevărul”.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, luni, în Parlament, la asumarea răspunderii pe primul pachet de măsuri fiscale, că până la sfârşitul lunii iulie, va reveni în faţa Parlamentului cu al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului.

Pachetul de măsuri fiscale pregătire de Guvern cuprinde reforma pensiilor speciale, prin eliminarea excepțiilor, calculul corect al pensiilor și intrarea în pensie la vârsta generală.

De asemenea, pachetul mai cuprinde reforma companiilor de stat, reducerea indemnizaţiilor din Consiliile de Administrație şi redimensionarea aparatului bugetar din primării, restructurarea ASF, ANCOM şi ANRE, digitalizare şi combaterea evaziunii fiscale şi a fraudării banului public, dar şi urgentarea accesării fondurilor europene.