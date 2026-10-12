Senatul vrea curs de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ce prevede proiectul

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care condiționează conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice de absolvirea unui curs teoretic de legislație rutieră. Măsura ar urma să se aplice persoanelor care au împlinit 14 ani, cu excepția celor care dețin deja un permis de conducere valabil.

Senatul vrea curs de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Foto: Shutterstock

Potrivit proiectului, cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă pentru bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Dovada promovării va fi înregistrată în Registrul național al cursanților, gestionat de Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea se va putea face electronic.

În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, ministrul Transporturilor va trebui să aprobe normele de organizare și desfășurare a cursului.

Acestea vor stabili programa, durata minimă, modalitatea de evaluare, condițiile de promovare și cerințele pentru unitățile autorizate să organizeze instruirea. Pentru persoanele sub 18 ani, înscrierea va fi posibilă cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal.

Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice fără îndeplinirea condiției privind cursul va fi sancționată cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni.

Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 180 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

Proiectul completează OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților va avea decizia finală.