 Senatul vrea curs de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ce prevede proiectul | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Senatul vrea curs de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ce prevede proiectul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care condiționează conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice de absolvirea unui curs teoretic de legislație rutieră. Măsura ar urma să se aplice persoanelor care au împlinit 14 ani, cu excepția celor care dețin deja un permis de conducere valabil.

Senatul vrea curs de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice.
Senatul vrea curs de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice. Foto: Shutterstock

Potrivit proiectului, cursul va include reguli de circulație și noțiuni de conduită preventivă pentru bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Dovada promovării va fi înregistrată în Registrul național al cursanților, gestionat de Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea se va putea face electronic.

În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, ministrul Transporturilor va trebui să aprobe normele de organizare și desfășurare a cursului.

Acestea vor stabili programa, durata minimă, modalitatea de evaluare, condițiile de promovare și cerințele pentru unitățile autorizate să organizeze instruirea. Pentru persoanele sub 18 ani, înscrierea va fi posibilă cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal.

Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice fără îndeplinirea condiției privind cursul va fi sancționată cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni.

Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 180 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

Proiectul completează OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților va avea decizia finală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris
stirileprotv.ro
image
Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
gandul.ro
image
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
mediafax.ro
image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
libertatea.ro
image
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică imediată a vedetei
digisport.ro
image
Top 3 destinații de vis recomandate de Răzvan Pascu! Ce țară a pus pe primul loc: „Este senzațională”
click.ro
image
STENOGRAME din ședința PSD. Olguța Vasilescu: „Dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste 6 luni”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
EXPERIMENT. Câţi bani economisim la marile supermarketuri din România, cu aplicaţiile instalate
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
newsweek.ro
image
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
prosport.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare...
playtech.ro
image
Marea schimbare adusă de Reghecampf la FCSB, detectată de rivalii de la Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
digisport.ro
image
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Indemnizație lunară de 3.170 de lei pentru tineri. Ce acte trebuie depuse
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Tavi Colen a recunoscut care este cea mai mare slăbiciune a sa. „E inuman că s-au gândit să-mi facă așa ceva”
click.ro
image
Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa
click.ro
image
Ultima fiță, pantofii transparenți din plastic! Verdictul stiliștilor: „Total inestetici și se aburesc!” Cam cât costă?
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
„Dragă Auroro”. O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
image
Tavi Colen a recunoscut care este cea mai mare slăbiciune a sa. „E inuman că s-au gândit să-mi facă așa ceva”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi