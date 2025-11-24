Senatul adoptă eliminarea CASS pentru veterani, foști deținuți politici, personalul monahal și mamele aflate în concediu de creștere copil

Senatul a adoptat tacit, luni, două proiecte de lege inițiate de PSD care prevăd eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii vulnerabile: veteranii și văduvele de război, invalizi, foștii deținuți politici și personalul monahal, dar și mamele aflate în concediul de creștere copil. Actele normative merg acum la Camera Deputaților, forul decizional, în forma depusă de inițiatori.

Primul proiect vizează scutirea de la plata CASS pentru veteranii și văduvele de război, invalizi, foștii deținuți politici, precum și pentru personalul monahal – călugări și călugărițe. Potrivit PSD, măsura are un impact bugetar redus, dar o importanță socială, morală și umanitară majoră.

„Numărul beneficiarilor este relativ redus, iar sumele vizate nu pun presiune semnificativă asupra bugetului de stat. Un calcul simplu ne arată că, pentru luna august, pentru veterani, invalizi, văduve de război şi persoanele persecutate politic, contribuția de asigurări sociale de sănătate ar fi de 10.837.645 de lei. În schimb, pentru aceste categorii, fiecare leu contează. Într-o societate care se doreşte solidară, statul are datoria de a arăta grijă şi respect faţă de cei care au contribuit la apărarea naţiunii, au suferit pentru libertate, sau aleg să îşi dedice viata vocatiei spirituale. Eliminarea CASS pentru veterani şi văduvele de război este un act de recunoştintă pentru sacrificiul adus patriei, iar in cazul foştilor deţinuti politici reprezintă o reparaţie morală pentru suferinţele îndurate in timpul dictaturii comuniste”, explică inițiatorii, potrivit Agerpres.

Al doilea proiect prevede scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului. PSD argumentează că această măsură este esențială în contextul declinului demografic accentuat.

„Nu este doar o măsură de protecţie socială ci o politic publică esentială pentru asigurarea viitorului acestei ţări iar adoptarea proiectului de lege in acest sens inseamnă, în fapt, o investiţie în stabilitatea demografică, în echilibrul social şi in dezvoltarea durabilă a României”, se arată în expunerea de motive.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat recent că a solicitat o situație exactă privind sumele colectate din CASS de la categoriile vizate în lunile septembrie și octombrie. „Dacă s-a insistat pe colectare doar pentru a demonstra intransigență, iar impactul este minim, atunci aceste lucruri trebuie îndreptate”, a spus acesta.

Cele două proiecte vor fi dezbătute și votate în Camera Deputaților, unde se va decide forma finală a legii.