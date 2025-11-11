Oana Țoiu: „Cei care ajută persoane sau companii aflate pe listele de sancțiuni împotriva Rusiei nu vor mai scăpa cu o simplă amendă”

Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a salutat adoptarea în Senat a unei legi care înăsprește pedepsirea infracțiunilor de încălcare a sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei.

„România se ține de cuvânt! Mulțumesc colegilor parlamentari care au adoptat azi cu 110 voturi din 121 prezenți, în Senat, proiectul de lege al Guvernului României, coinițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, prin care încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei devine infracțiune gravă, de competența DIICOT”, a transmis Oana Țoiu, luni seară, într-un mesaj pe Facebook.

„Vor răspunde penal și riscă ani grei de închisoare”.

Ministrul de Externe a subliniat că „cei care ajută persoane sau companii aflate pe listele de sancțiuni nu vor mai scăpa cu o simplă amendă, ci vor răspunde penal și riscă ani grei de închisoare”.

„Acest vot ne aliniază cu partenerii europeni și arată toleranță zero pentru cei care ajută Rusia în agresiunea sa ilegală. România ar fi trebuit să se alinieze complet la sancțiunile internaționale de multă vreme, iar acum doar acțiunea și asumarea clară a acestei poziții, inclusiv în media internațională, pot să asigure partenerii noștri că nu suntem şovăielnici pe subiect”, a mai spus Oana Țoiu.