Vicepreședintele Senatului propune stimulente pentru cei care rămân angajați după vârsta de pensionare

Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, propune acordarea de stimulente pentru cei care rămân angajați după vârsta de pensionare. Potrivit acestuia, aderarea la OCDE va obliga România să aibă legislație privind politicile de îmbătrânire aliniată la standarde internaționale. Declarația a fost făcută în cadrul Congresului Național pentru Îmbătrânire Activă.

„Recomandarea privind politicile de îmbătrânire și ocupare cere statelor să extindă viața profesională, să protejeze lucrătorii mai în vârstă și să asigure accesul constant la formare. Trebuie să venim cu stimulente pentru a rămâne în activitate după vârsta standard de pensionare”, a explicat acesta.

De asemenea, în cadrul aceluiași eveniment, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European a declarat că România are nevoie de o politică de îmbătrânire activă: acces la servicii medicale, îngrijire pe termen lung, programe de combatere a singurătății, etc. Potrivit oficialului de la Bruxelles, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European, a cerut „ca Europa să abordeze tema echității între generații. Concluziile sunt clare: schimbările demografice sunt rapide și ireversibile, iar diferențele între generații foarte mari. România este în punct critic. Circa 20% din populație are peste 60 de ani. Numărul vârstnicilor îl depășește pe cel al copiilor. În rural e și mai grav”.

În același timp, Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a subliniat faptul că România beneficiază de finanțare prin PNRR și fonduri europene, pentru politici de îmbătrânire.