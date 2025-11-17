search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Moţiunea AUR împotriva ministrului Transporturilor a fost respinsă. „Suntem într-o perioadă extrem de bună pentru infrastructura feroviară”

Publicat:

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Transporturilor a fost respinsă, luni, de Senat, după ce ministrul Ciprian Șerban a prezentat amploarea investițiilor în infrastructura feroviară, subliniind progresele realizate în ultimii ani.

Senatul a respins moţiunea AUR împotriva lui Ciprian Șerban. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Senatul a respins moţiunea AUR împotriva lui Ciprian Șerban. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Senatorii au respins luni, 17 noiembrie, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, intitulată „Calea ferată a pierdut trenul”.

În timp ce partidul condus de George Simion a criticat dezinteresul ministrului de resort pentru infrastructura feroviară și întârzierile în derularea proiectelor, afirmând că trenurile circulă cu viteze foarte reduse și că România se află pe penultimul loc în Europa la performanța feroviară, ministrul Ciprian Șerban a prezentat în plen realizările ministerului, subliniind că România traversează o perioadă „extrem de bună” pentru transportul feroviar.

AUR a depus moțiunea simplă pe 12 noiembrie, acuzând ministerul Transporturilor, printre altele, că, deși finanțarea pentru modernizarea căilor ferate și pentru achiziția de material rulant este astăzi una consistentă, capacitatea de absorbție a acestor fonduri este insuficientă, ceea ce se reflectă în întârzieri uriașe la implementarea programelor.

În textul moțiunii, AUR aprecia că performanța feroviară a României este una foarte scăzută: trenurile de călători circulă cu o viteză medie de doar 40 km/oră, iar vagoanele de marfă se deplasează cu aproximativ 17 km/oră, ceea ce plasează România pe penultimul loc în clasamentul european, cu excepția Ciprului și a Maltei, țări fără infrastructură feroviară.

În final, AUR a cerut asumarea politică a eșecurilor și a criticat numirea unor persoane considerate „abonați ai unor practici de instituționalizare a corupției” în poziții de conducere din sistemul feroviar.

Ce spune ministrul Transporturilor

La rândul său, ministrul Ciprian Șerban a ţinut să puncteze că România traversează o perioadă „extrem de bună” din punct de vedere al infrastructurii şi a enumerat o serie de investiţii şi proiecte privind transportul feroviar.

Potrivit acestuia, în ultimii ani au fost atrase peste 10 miliarde de euro din fonduri europene și programe naționale pentru modernizarea căilor ferate și achiziția de material rulant. Mai mult, a fost redeschis tronsonul București - Giurgiu după 19 ani, au fost contractate peste 200 de trenuri electrice și locomotive moderne, iar peste 1.000 de kilometri de cale ferată au intrat în proces de modernizare.

„Suntem într-o perioadă extrem de bună pentru infrastructura feroviară. În ultimii ani, am atras peste 10 miliarde de euro în proiecte feroviare – bani europeni, din PNRR, CEF, Fondul pentru Modernizare – şi i-am transformat în şantiere vii, trenuri noi şi linii electrificate. Am redeschis Bucureşti-Giurgiu după 19 ani, am lansat modernizarea a peste 1.000 km de cale ferată, am contractat peste 200 de trenuri electrice şi locomotive moderne – unele dintre ele deja în teste sau în circulaţie. Am stabilizat CFR Marfă, am creat Carpatica Feroviar, şi am crescut cota de piaţă a transportului feroviar de marfă de la 19,5% la aproape 30%”, a afirmat ministrul Transporturilor.

El a prezentat și progresele în domeniul transportului feroviar de marfă, menționând creșterea cotei de piață de la 19,5% la aproape 30%, afirmând că, în acelaşi timp, s-au derulat și investiții semnificative în infrastructura rutieră, cu peste 500 km de autostrăzi și drumuri expres realizate între 2020 și 2025, precum și finanțări câștigate pentru proiecte viitoare prin programe naționale și europene.

În ceea ce privește materialul rulant, ministerul a contractat modernizarea și achiziția a zeci de trenuri și locomotive pentru CFR Călători, Metrorex și CFR Marfă. O parte dintre trenuri au fost deja livrate și puse în circulație, iar restul urmează să fie livrate până în 2027.

În acest context, ministrul a mai subliniat că modernizarea infrastructurii și a materialului rulant urmărește și păstrarea specialiștilor în țară, evitând migrarea lor în alte state.

Ciprian Șerban a evidențiat importanța transportului feroviar ca „coloana vertebrală a României”, subliniind rolul acestuia în transportul mărfurilor și al persoanelor, mai ales în zonele unde autostrăzile și drumurile expres nu ajung. Ministrul a atras atenția că investițiile în infrastructura feroviară nu reprezintă o cheltuială, ci o investiție strategică pentru economia și tranziția verde a României.

„Acolo unde nu ajung autostrăzile, unde drumurile expres sunt încă în plan, calea ferată este prezentă – în sate, în munţi, în zone industriale, în porturi. Ea transportă cerealele agricultorilor români, mărfurile din Constanţa şi oamenii care merg la muncă în fiecare dimineaţă. Fără calea ferată, economia se blochează, tranziţia verde rămâne doar pe hârtie, iar România rămâne izolată în inima Europei. De aceea, continuarea investiţiilor nu este o cheltuială – este o investiţie în viitorul nostru comun. Vă mulţumesc pentru atenţie şi vă invit să respingeţi moţiunea, nu din considerente politice, ci din responsabilitate faţă de ţară. Pentru că România merge înainte – pe şine moderne, electrificate şi sigure”, şi-a încheiat Ciprian Şerban pledoaria.

