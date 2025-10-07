Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au dat, marți, 7 octombrie, raport favorabil pentru cele două propuneri legislative inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal.

Preşedintele Comisiei pentru muncă, senatorul PSD Marius Humelnicu, a declarat că este normal ca aceste categorii să nu plătească CASS, deoarece sunt persoane vulnerabile care trebuie protejate.

„Nu e corect să spui că reducem cheltuielile bugetare şi să luăm de la cei care au nevoie, mai ales dacă vorbim de mame, copii, de tot ceea ce înseamnă natalitatea. (…) Nu credem că intervine o discordanţă în politica Guvernului. De ce? Pentru că, atunci când ne uităm pe sume – că toată lumea spune restricţii financiar-bugetare, că nu putem – haideţi să vedem o colectare mai bună, (…) să facem producţie şi să nu afectăm persoane vulnerabile. Cred că nu este vorba doar de PSD, ci de o strategie de ţară şi de ceea ce trebuie să facem. În Comisia de muncă, PNL şi USR s-au abţinut, gândindu-se doar la bani. Când vorbim de România, nu putem vorbi doar de bani, vorbim de industrie, economie şi de persoane vulnerabile”, a precizat Humelnicu, după şedinţa Comisiei pentru muncă, potrivit Agerpres.

Potrivit senatorului, în Comisia pentru muncă, în favoarea proiectelor au votat reprezentanţii PSD, AUR, SOS şi UDMR.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat că PNL a votat împotriva propunerilor legislative iniţiate de PSD.

„Partidul Naţional Liberal face parte într-o coaliţie care are un protocol, această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar Partidul Naţional Liberal va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci, nu vom vota cele două proiecte legislative, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar”, a arătat Fenechiu. ”Premierul ne-a explicat că, într-o înţelegere, noi trebuie să respectăm înţelegerea, indiferent de ce fac ceilalţi parteneri ai noştri”, a spus Fenechiu.

Potrivit unor surse, premierul Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, într-o ședință care a avut loc marți dimineață, să nu susțină în Parlament proiectele depuse de PSD cu privire la eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veeterani.

Decizia finală va fi luată de Camera Deputaților.

