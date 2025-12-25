De ce Japonia asociază Crăciunul cu KFC ?

search
În fiecare an, milioane de oameni din Japonia participă la o tradiție de Crăciun care poate părea neobișnuită pentru vizitatorii străini: mesele festive sunt înlocuite cu găleți de pui prăjit de la Kentucky Fried Chicken.

Restaurantele KFC din Japonia sunt luate cu asalt de Crăciun/FOTO:X
Restaurantele KFC din Japonia sunt luate cu asalt de Crăciun/FOTO:X

Departe de a fi o modă trecătoare, obiceiul a devenit o parte consacrată a sezonului sărbătorilor în Japonia, unde restaurantele KFC sunt luate cu asalt, iar comenzile sunt făcute cu săptămâni înainte, scrie newsweek.com.

O poveste de marketing devenită tradiție

Originea fenomenului datează din anii 1970, când Takeshi Okawara, managerul primei francize KFC din Japonia, a observat că mulți străini se plângeau de lipsa meselor tradiționale de Crăciun, în special a curcanului. Japonia nu avea o tradiție culinară asociată acestei sărbători, care nu este una religioasă pentru majoritatea populației.

Okawara a văzut în acest lucru o oportunitate și a lansat o campanie de o zi, promovând găleți de pui prăjit drept alternativă pentru masa de Crăciun. Ideea a prins rapid.

„A umplut un gol. Nu exista o tradiție a Crăciunului în Japonia, iar KFC a venit și a spus: ‘asta se mănâncă de Crăciun’”, explică Joonas Rokka, profesor asociat de marketing la Emlyon Business School din Franța, într-un interviu pentru BBC.

Cerere uriașă și comenzi în avans

În prezent, cererea este atât de mare încât clienții își plasează comenzile chiar și cu șase săptămâni înainte. Ridicarea acestora se face la ore strict stabilite, iar Ajunul Crăciunului este considerat cea mai aglomerată zi din an pentru KFC în Japonia.

Un meniu special de sărbători poate costa echivalentul a aproximativ 37 de dolari, un preț relativ ridicat pentru fast-food. Pentru a reduce cozile, compania oferă reduceri limitate celor care comandă online din timp.

Cum este perceput obiceiul

Fenomenul a devenit și o sursă de umor. Meshida, un comediant japonez, spune într-un spectacol de stand-up că mulți străini îl întreabă de ce japonezii mănâncă KFC de Crăciun. „Japonezii cred că toți occidentalii mănâncă KFC de Crăciun”, glumește el.

La rândul său, Megan Elizabeth, o creatoare de conținut stabilită la Tokyo, a prezentat într-un videoclip meniul său festiv: pui prăjit, strips-uri, cheesecake cu lămâie, o farfurie comemorativă și chiar un bilețel scris de mână.

Un succes economic durabil

KFC este în prezent al treilea cel mai profitabil lanț de fast-food din lume, cu o valoare estimată la peste 15 miliarde de dolari și mai mult de 30.000 de restaurante la nivel global, dintre care peste 1.100 se află în Japonia.

Evenimentul de Crăciun generează aproximativ o treime din veniturile anuale ale KFC pe piața japoneză. Ceea ce a început ca o simplă campanie de marketing s-a transformat într-un obicei național, care pare să continue fără semne de declin.

